В Шахтах 9-летний школьник открыл стрельбу по одноклассникам

Конфликт произошел в минувший вторник, 22 мая, около трех часов пополудни. По предварительной версии, мальчик по имени Даниил повздорил с одноклассниками и решил наказать обидчиков. Ребенок пошел домой и взял пневматическое ружье. Родителей не было дома, потому Даниил свободно завладел оружием.

Конфликт разгорелся около школы №15 поселка шахты Нежданная, входящего в городской округ. Мальчик открыл огонь по одноклассникам, одна из пуль попала в шею другого ребенка, Михаила. Прибежавшие на место трагедии родители быстро оказали медицинскую помощь пострадавшему мальчику, а затем передали его маме Юлии. Ее в срочном порядке вызвали с работы.

Медики местной больницы не стали извлекать пулю, рядом с ранением проходит сонная артерия и множество нервных окончаний. Сегодня, 24 мая, ребенка перевели в Ростов, он ожидает операции. «Услышав выстрелы, я почувствовал страх. Ощущаю себя нормально, думаю, Даня не хотел попасть в меня» — рассказал 9-летний Миша журналистам местных изданий.

По факту произошедшего уже начата проверка, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

https://youtu.be/2LZG5PpXGpQ