Ещё
В Шахтах 9-летний школьник открыл стрельбу по одноклассникам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Шахтах 9-летний школьник открыл стрельбу по одноклассникам 

Деловое сообщество 33 минуты назад
Конфликт произошел в минувший вторник, 22 мая, около трех часов пополудни. По предварительной версии, мальчик по имени Даниил повздорил с одноклассниками и решил наказать обидчиков. Ребенок пошел домой и взял пневматическое ружье. Родителей не было дома, потому Даниил свободно завладел оружием.
Конфликт разгорелся около школы №15 поселка шахты Нежданная, входящего в городской округ. Мальчик открыл огонь по одноклассникам, одна из пуль попала в шею другого ребенка, Михаила. Прибежавшие на место трагедии родители быстро оказали медицинскую помощь пострадавшему мальчику, а затем передали его маме Юлии. Ее в срочном порядке вызвали с работы.
Медики местной больницы не стали извлекать пулю, рядом с ранением проходит сонная артерия и множество нервных окончаний. Сегодня, 24 мая, ребенка перевели в Ростов, он ожидает операции. «Услышав выстрелы, я почувствовал страх. Ощущаю себя нормально, думаю, Даня не хотел попасть в меня» — рассказал 9-летний Миша журналистам местных изданий.
По факту произошедшего уже начата проверка, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
https://youtu.be/2LZG5PpXGpQ
Деловое сообщество: последние новости
В центре Ростова после аварии перевернулся автомобиль Рейкьявик стал ближе: в Ростове пройдут дни исландской культуры Подростков не пускают в ТЦ. Они «громко смеются, делят деньги и даже прелюбодеяниями занимаются» заявила администрация.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров14
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение