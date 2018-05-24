Боярский Михаил Сергеевич 

Дата рождения: 26 декабря 1949 года
Место рождения: Ленинград
Знак Зодиака: Козерог
Михаил родился в актерской семье. И мама — Екатерина Милентьева, и папа — Сергей Боярский служили в труппе «Комиссаржевки». Первые несколько лет им приходилось ютиться в крохотной комнате в коммуналке. Позже родители получили от театра двушку. Бабушка Миши по линии отца Екатерина Николаевна была выпускницей Института благородных девиц, преподавала языки и много вкладывала в воспитание внуков. У Михаила был еще старший брат Александр. Она читала мальчишкам интересные книги, водила их по музеям и в кино, а также в театры, в том числе и в родительский. В пятилетнем возрасте Мишу определили в престижную спецшколу при консерватории. Там, в течение всего обучения, Боярский осваивал не только общеобразовательные дисциплины, но и профессионально занимался музыкой.
Примерным поведением и хорошей успеваемостью он, правда, никогда не отличался. Возможно, сказывалось то, что все это ему не очень нравилось. Родители хотели, чтобы их младший сын окончил Консерваторию и стал виртуозом фортепианного искусства, но Михаил вопреки всему пошел по стопам родителей. В 1972 году он получил диплом актера, закончив Ленинградский театральный вуз. Сразу после выпускного спектакля он был приглашен Игорем Владимировым в звездную труппу Театра Ленсовета. Здесь он блистал в лучших постановках до 1986 года, параллельно отслужив в армии и снимаясь в кино. На сегодняшний день фильмография артиста насчитывает почти полторы сотни ярких ролей. Он также записал более 600 песен, хотя в концертах исполняет всего около тридцати. Такого количества хитов в репертуаре нет ни у одного поющего актера. Голос Боярского с первой исполненной композиции стал визитной карточкой актера, его ни с кем невозможно перепутать.
В последние годы Михаил Сергеевич часто принимает участие в телевизионных проектах, его охотно приглашают в жюри конкурсных проектов, таких как «Точь-в-точь».
Боярский — человек с активной гражданской позицией. На выборах последних десятилетий он голосовал за Владимира Путина, а на последних даже стал доверенным президента. Артист также искренне поддержал присоединение Крыма к России.
Кроме всего прочего Михаил Сергеевич — давний фанат ФК «Зенит», он также выбран клубом почетным его президентом.
Личная жизнь Михаила Боярского
Единственной женой артиста была и остается актриса Лариса Луппиан. Они познакомились в 70-х, когда учились в ЛГИТМиКе, а потом оказались в одной труппе театра Ленсовета, который возглавлял Игорь Владимиров. Именно на курсе этого мастера училась Лариса, а Михаил был студентом курса Леонида Макарьева и выпустился двумя годами раньше. Боярский и Леппиан сблизились, когда стали работать в детском мюзикле «Трубадур и его друзья». Она играла принцессу, а он Трубадура. Свадьбу сыграли в 1977 году. В браке родились сын Сергей (1980 г.) и дочь Елизавета (1982 г.). Сегодня дети взрослые и состоявшиеся люди, они подарили родителям трех внуков: Екатерину (1998 г.), Александру (2008 г.) и Андрея (2012 г.).
В бытность своей бешенной популярности Михаил Боярский не был примерным мужем и отцом. Часто выпивал. Ларисе было очень сложно, но она не смотря ни на что всегда была рядом и хранила очаг. В одном из недавних интервью актриса призналась, что только сейчас дождалась идеального Мишу.
Интересные факты
До восьми лет проживал с родителями в коммунальной квартире на 4 семьи с одной кухней (Ленинград, ул. Гончарная, д 17, кв. 21, тел. :А4-64-12)
Работая в театре Ленсовета, не раз вербовался КГБшниками, но никогда не соглашался на сотрудничество
Михаил Боярский являлся одним из кумиров рок-музыканта Виктора Цоя
Фильмография
1959 — Спички детям не игрушка
1971 — Держись за облака
1973 — Мосты
1974 — Соломенная шляпка
1974 — Лишний день в июне
1975 — Новогодние приключения Маши и Вити
1975 — Звезда пленительного счастья
1975 — Старший сын 1976 — Дикий
1976 — Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
1976 — Сентиментальный роман
1976 — Мама Волк
1977 — Собака на сене
1977 — У нас новенькая
1978 — Городская фантазия
1978 — Пока безумствует мечта
1978 — д’Артаньян и три мушкетёра
1978 — Комиссия по расследованию
1978 — Полковник Шабер
1979 — Сватовство гусара
1979 — А я иду 1979 — Бабушки надвое сказали…
1980 — Олимпийская надежда
1980 — Путь к медалям
1980 — Ритмы Олимпиады
1980 — Экзамен
1980 — Мокрое дело
1981 — Несравненный Наконечников
1981 — Затишье
1981 — Куда он денется!
1981 — Душа
1982 — Таможня
1982 — Лишний билет
1984 — Вместе с Дунаевским
1984 — Пеппи Длинный чулок
1984 — Герой её романа
1985 — Витражных дел мастер
1985 — Золотая рыбка
1985 — Сезон чудес
1985 — Гум-гам 1985 — Голубые города
1986 — Выше Радуги
1987 — Гардемарины, вперёд!
1987 — Человек с бульвара Капуцинов
1988 — Поговорим об этикете
1988 — Узник замка Иф 1989 — Дон Сезар де Базан
1989 — Искусство жить в Одессе
1991 — Виват, гардемарины!
1991 — Чокнутые
1992 — Мушкетёры двадцать лет спустя
1992 — Тартюф
1993 — Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя
1995 — Клюква в сахаре
1996 — Королева Марго
1998 — Зал ожидания
1998 — Улицы разбитых фонарей
1999 — Плачу вперёд!
2000 — Формула счастья
2001 — Ключи от смерти
2002 — Интимная жизнь
2003 — Идиот
2004-2005 — Осторожно, Задов!
2004 — Новогодние мужчины
2005 — Счастливый
2006 — Вы не оставите меня
2007 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини
2008 — Тарас Бульба
2009 — Человек с бульвара КапуциноК 2011 — Пётр Первый. Завещание
2013 — Шерлок Холмс
2015 — Самый лучший день
2016 — Петербург. Только по любви
2016 — Чёрная кошка
Вокальные партии и озвучивание в фильмах и мультфильмах
1975 — Поезд памяти
1976 — Труффальдино из Бергамо — Труффальдино
1976 — Голубой щенок — Пират
1976 — Орех Кракатук
1978 — Повар и певица
1978 — Ярославна, королева Франции
1979 — Летучий корабль — Иван
1979 — Очень синяя борода — детектив и Синяя Борода
1980 — Разлучённые — вокал
1982 — Спортлото-82 — вокал
1984 — Журнал «Ералаш». Выпуск № 48. «Давай меняться»
1986 — Ико — отважный жеребёнок — конюх по прозвищу Долговязый
1993 ― Могучие морфины: Рейнджеры силы ― Mr. Ticklesnezzer
2000 — Новые бременские — Король
2000 — Приключения в Изумрудном городе — Трусливый Лев 2006 — Сезон охоты — Шо 2010 — Как приручить дракона — викинг Плевака
2011 — Иван Царевич и Серый волк — Кот 2013 — Иван Царевич и Серый волк 2 — Кот 2014 — Как приручить дракона 2 — викинг Плевака
2015 — Иван Царевич и Серый волк 3 — Кот Сольные альбомы, выпущенные на фирме «Мелодия» на виниле
1983 — Городские цветы
1984 — Большая медведица
1986 — Лунное кино
1986 — Дискоклуб-16 Сольные компакт-диски
1994 — Дорога домой
1995 — Мои лучшие песни
1997 — Сильвер
1998 — Рассказ подвыпившего бомбардира
1999 — Встреча в пути
2000 — Grand Collection
2000 — Актёр и Песня
2003 — Долгий путь
2003 — Графский переулок
2009 — Золотая коллекция. Лучшие песни, часть первая
2009 — Золотая коллекция. Лучшие песни, часть вторая
2009 — Избранное
2010 — Лучшие песни
Новогодние телевизионные мюзиклы
2008 — Золотая рыбка
2012 — Красная Шапочка
Телевидение
1993-2001 — Белый попугай — ОРТ, РТР, Ren-TV 1994-1997 — Домино — РТР 1997-1998 — Боярский двор — Культура
2004 — Летний вечер — Первый канал
2007 — Фабрика звёзд — Первый канал (педагог по вокалу)
2011 — Музыкальный ринг — НТВ
2014-2016 — Точь-в-точь — Первый канал (член жюри)
2017 — Минута славы — Первый канал
2017 — Моё советское — Пятый канал