Боярский Михаил Сергеевич

Дата рождения: 26 декабря 1949 года

Место рождения: Ленинград

Знак Зодиака: Козерог

Михаил родился в актерской семье. И мама — Екатерина Милентьева, и папа — Сергей Боярский служили в труппе «Комиссаржевки». Первые несколько лет им приходилось ютиться в крохотной комнате в коммуналке. Позже родители получили от театра двушку. Бабушка Миши по линии отца Екатерина Николаевна была выпускницей Института благородных девиц, преподавала языки и много вкладывала в воспитание внуков. У Михаила был еще старший брат Александр. Она читала мальчишкам интересные книги, водила их по музеям и в кино, а также в театры, в том числе и в родительский. В пятилетнем возрасте Мишу определили в престижную спецшколу при консерватории. Там, в течение всего обучения, Боярский осваивал не только общеобразовательные дисциплины, но и профессионально занимался музыкой.

Примерным поведением и хорошей успеваемостью он, правда, никогда не отличался. Возможно, сказывалось то, что все это ему не очень нравилось. Родители хотели, чтобы их младший сын окончил Консерваторию и стал виртуозом фортепианного искусства, но Михаил вопреки всему пошел по стопам родителей. В 1972 году он получил диплом актера, закончив Ленинградский театральный вуз. Сразу после выпускного спектакля он был приглашен Игорем Владимировым в звездную труппу Театра Ленсовета. Здесь он блистал в лучших постановках до 1986 года, параллельно отслужив в армии и снимаясь в кино. На сегодняшний день фильмография артиста насчитывает почти полторы сотни ярких ролей. Он также записал более 600 песен, хотя в концертах исполняет всего около тридцати. Такого количества хитов в репертуаре нет ни у одного поющего актера. Голос Боярского с первой исполненной композиции стал визитной карточкой актера, его ни с кем невозможно перепутать.

В последние годы Михаил Сергеевич часто принимает участие в телевизионных проектах, его охотно приглашают в жюри конкурсных проектов, таких как «Точь-в-точь».

Боярский — человек с активной гражданской позицией. На выборах последних десятилетий он голосовал за Владимира Путина , а на последних даже стал доверенным президента. Артист также искренне поддержал присоединение Крыма к России.

Кроме всего прочего Михаил Сергеевич — давний фанат ФК «Зенит», он также выбран клубом почетным его президентом.

Единственной женой артиста была и остается актриса Лариса Луппиан . Они познакомились в 70-х, когда учились в ЛГИТМиКе, а потом оказались в одной труппе театра Ленсовета, который возглавлял Игорь Владимиров. Именно на курсе этого мастера училась Лариса, а Михаил был студентом курса Леонида Макарьева и выпустился двумя годами раньше. Боярский и Леппиан сблизились, когда стали работать в детском мюзикле «Трубадур и его друзья». Она играла принцессу, а он Трубадура. Свадьбу сыграли в 1977 году. В браке родились сын Сергей (1980 г.) и дочь Елизавета (1982 г.). Сегодня дети взрослые и состоявшиеся люди, они подарили родителям трех внуков: Екатерину (1998 г.), Александру (2008 г.) и Андрея (2012 г.).

В бытность своей бешенной популярности Михаил Боярский не был примерным мужем и отцом. Часто выпивал. Ларисе было очень сложно, но она не смотря ни на что всегда была рядом и хранила очаг. В одном из недавних интервью актриса призналась, что только сейчас дождалась идеального Мишу.

Интересные факты

До восьми лет проживал с родителями в коммунальной квартире на 4 семьи с одной кухней (Ленинград, ул. Гончарная, д 17, кв. 21, тел. :А4-64-12)

Работая в театре Ленсовета, не раз вербовался КГБшниками, но никогда не соглашался на сотрудничество

Михаил Боярский являлся одним из кумиров рок-музыканта Виктора Цоя

Фильмография

1959 — Спички детям не игрушка

1971 — Держись за облака

1973 — Мосты

1974 — Соломенная шляпка

1974 — Лишний день в июне

1975 — Новогодние приключения Маши и Вити

1975 — Звезда пленительного счастья

1975 — Старший сын 1976 — Дикий

1976 — Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

1976 — Сентиментальный роман

1976 — Мама Волк

1977 — Собака на сене

1977 — У нас новенькая

1978 — Городская фантазия

1978 — Пока безумствует мечта

1978 — д’Артаньян и три мушкетёра

1978 — Комиссия по расследованию

1978 — Полковник Шабер

1979 — Сватовство гусара

1979 — А я иду 1979 — Бабушки надвое сказали…

1980 — Олимпийская надежда

1980 — Путь к медалям

1980 — Ритмы Олимпиады

1980 — Экзамен

1980 — Мокрое дело

1981 — Несравненный Наконечников

1981 — Затишье

1981 — Куда он денется!

1981 — Душа

1982 — Таможня

1982 — Лишний билет

1984 — Вместе с Дунаевским

1984 — Пеппи Длинный чулок

1984 — Герой её романа

1985 — Витражных дел мастер

1985 — Золотая рыбка

1985 — Сезон чудес

1985 — Гум-гам 1985 — Голубые города

1986 — Выше Радуги

1987 — Гардемарины, вперёд!

1987 — Человек с бульвара Капуцинов

1988 — Поговорим об этикете

1988 — Узник замка Иф 1989 — Дон Сезар де Базан

1989 — Искусство жить в Одессе

1991 — Виват, гардемарины!

1991 — Чокнутые

1992 — Мушкетёры двадцать лет спустя

1992 — Тартюф

1993 — Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя

1995 — Клюква в сахаре

1996 — Королева Марго

1998 — Зал ожидания

1998 — Улицы разбитых фонарей

1999 — Плачу вперёд!

2000 — Формула счастья

2001 — Ключи от смерти

2002 — Интимная жизнь

2003 — Идиот

2004-2005 — Осторожно, Задов!

2004 — Новогодние мужчины

2005 — Счастливый

2006 — Вы не оставите меня

2007 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини

2009 — Человек с бульвара КапуциноК 2011 — Пётр Первый. Завещание

2015 — Самый лучший день

2016 — Петербург. Только по любви

2016 — Чёрная кошка

Вокальные партии и озвучивание в фильмах и мультфильмах

1975 — Поезд памяти

1976 — Труффальдино из Бергамо — Труффальдино

1976 — Голубой щенок — Пират

1976 — Орех Кракатук

1978 — Повар и певица

1978 — Ярославна, королева Франции

1979 — Летучий корабль — Иван

1979 — Очень синяя борода — детектив и Синяя Борода

1980 — Разлучённые — вокал

1982 — Спортлото-82 — вокал

1984 — Журнал «Ералаш». Выпуск № 48. «Давай меняться»

1986 — Ико — отважный жеребёнок — конюх по прозвищу Долговязый

1993 ― Могучие морфины: Рейнджеры силы ― Mr. Ticklesnezzer

2000 — Новые бременские — Король

2000 — Приключения в Изумрудном городе — Трусливый Лев 2006 — Сезон охоты — Шо 2010 — Как приручить дракона — викинг Плевака

2011 — Иван Царевич и Серый волк — Кот 2013 — Иван Царевич и Серый волк 2 — Кот 2014 — Как приручить дракона 2 — викинг Плевака

2015 — Иван Царевич и Серый волк 3 — Кот Сольные альбомы, выпущенные на фирме «Мелодия» на виниле

1983 — Городские цветы

1984 — Большая медведица

1986 — Лунное кино

1986 — Дискоклуб-16 Сольные компакт-диски

1994 — Дорога домой

1995 — Мои лучшие песни

1997 — Сильвер

1998 — Рассказ подвыпившего бомбардира

1999 — Встреча в пути

2000 — Grand Collection

2000 — Актёр и Песня

2003 — Долгий путь

2003 — Графский переулок

2009 — Золотая коллекция. Лучшие песни, часть первая

2009 — Золотая коллекция. Лучшие песни, часть вторая

2009 — Избранное

2010 — Лучшие песни

Новогодние телевизионные мюзиклы

2008 — Золотая рыбка

2012 — Красная Шапочка

Телевидение

1993-2001 — Белый попугай — ОРТ , РТР, Ren-TV 1994-1997 — Домино — РТР 1997-1998 — Боярский двор — Культура

2004 — Летний вечер — Первый канал

2007 — Фабрика звёзд — Первый канал (педагог по вокалу)

2011 — Музыкальный ринг — НТВ

2014-2016 — Точь-в-точь — Первый канал (член жюри)

2017 — Минута славы — Первый канал

2017 — Моё советское — Пятый канал