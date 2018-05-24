Как чернокожий спасал мужиков в простынях от горящего креста

Чернокожий исполнитель ритм-энд-блюза обнимается с активистами Ку-клукс-клана в традиционных для расистской организации нарядах. Оказывается, возможно и такое. Дэрил Дэвис около 30 лет ходил на собрания белых неонацистов и за это время сумел убедить выйти из Ку-клукс-клана около 200 человек. «Я никого не агитировал за выход из клана. Я просто хотел узнать, как они вообще могут меня ненавидеть, если даже меня не знают», — рассказывал Дэвис в одном из интервью о своём принципе общения с расистами. Про темнокожего музыканта, взявшего на себя бремя учителя толерантности в агрессивной среде, в США написано много хвалебных статей в прессе. Но есть и те, кому подобная деятельность Дэвиса пришлась не по нраву, причём среди его критиков много афроамериканцев и представителей так называемой прогрессивной общественности.

Песни под рояль

Дэрил Дэвис — профессиональный музыкант. Он получил степень бакалавра по музыке в Говардском университете, ещё в студенческие годы пел в джазовом хоре, а позже руководил оркестром. Наставниками Дэвиса были легендарные американские пианисты Пайнтоп Перкинс и Джонни Джонсон , в разные годы он выступал совместно с Чаком Берри и Джери Ли Льюисом, которых многие считают основателями рок-н-ролла. Концерты Дэвиса проходили и проходят в самых престижных залах США. Но не меньшую славу ему принесла деятельность как просветителя белых расистов.

Побитый камнями

Дэвис родился в семье дипломатического работника и много путешествовал с отцом по миру, в том числе по странам Африки. Он посещал школы, в которых учились дети сотрудников посольств из разных государств, так что с малых лет привык к многонациональным коллективам.

В подростковом возрасте он вернулся в США. Однажды он решил присоединиться к белому отряду скаутов на параде в массачусетском Белмонте. Из толпы на Дэрила неожиданно полетели камни и бутылки. Ошеломлённого ребёнка спасла полиция, взявшего «цветного» в кольцо. Молодой Дэвис не мог понять сути инцидента, пока не обсудил случившееся с отцом.

Учение — свет

В 1983 году Дэрил Дэвис как-то выступал в «белом» баре. После концерта к нему подошёл менеджер заведения и признался, что впервые услышал, как хорошо может играть чёрный музыкант. Слова запали в душу молодого исполнителя и через несколько лет он решил больше узнать о белых расистах.

Через свою белую помощницу Дэвис договорился об интервью с лидером Ку-Клус-клана в штате Мэриленд Роджером Келли. Предводитель расистов пришёл на встречу с вооружённым телохранителем, одетым в полувоенную форму. Позже Дэвис и Келли подружатся, и бывший ку-клукс-клановец даже станет крёстным отцом дочери чёрного музыканта, но первый разговор вышел очень напряжённым.

Дэвис в дальнейшем почти три десятилетия ходил на собрания националистов. Он никогда не брал с собой пистолет или нож, но изучил приёмы рукопашного боя, которые иногда приходилось использовать. Однако главным оружием темнокожего посетителя собраний апологетов «белой Америки» было слово. «У меня были все книги, написанные членами клана, и я их все прочёл. Я знал Ку-клукс-клан лучше, чем большинство его участников. Эрудиция, информация, остроумие — по отношению к врагам или к тем, кто придерживается враждебной идеологии, эти средства лучше, чем насилие или смертельное оружие. Я был мощно вооружён», — вспоминал он в одном из интервью.

Пропаганда Дэвиса была настолько успешной, что мэрилендское отделение Ку-клукс-клана перестало существовать. На последнее собрание организации пришло всего четыре человека, из которых двое были сильно пьяны. «Устанавливайте диалог. Когда двое врагов разговаривают, они не дерутся», — выразил свою тактику Дэвис.

Про Дэвиса снято несколько документальных фильмов, он часто становился героем телепередач. В 1998 году он выпустил книгу, в которой подробно рассказал о том, с чем пришлось столкнуться в ходе своей просветительской деятельности.

Критики слева и справа

Казалось бы, Дэвис нашёл эффективный, а главное мирный способ, как победить расизм. Но готово ли американское общество отказаться от него, когда он прочно засел в культуре? — задаётся вопросом автор телеграм-канала «Карточный домик». В посвящённой Дэвису статье рассказывается, что афроамериканцы часто вешают на музыканта ярлык «чёрного дружка Ку-клукс-клана» и считают его предателем интересов своей расы.

В интервью Affinity Дэвис говорит, что часто подвергается критике со стороны либеральной общественности. Борцы за права женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и сторонники левых взглядов предпочитают не вести диалог с разными группами людей, а подвергать жёсткой обструкции всех, кто не согласен с их взглядами. Дэвис уверен, что нельзя использовать никакую цензуру, а надо «уважать право людей говорить то, что они чувствуют».