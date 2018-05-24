Он услышал крики женщины из соседнего дома и подъехал на инвалидной коляске туда. Но не мог поверить, тому что увидел!

Боб Батлер потерял ноги в результате взрыва мины 1965 году во Вьетнаме. Он вернулся домой героем войны. Двадцать лет спустя, он еще раз доказал, что героизм идет из сердца.

Батлер работал в своем гараже в маленьком городке в штате Аризона в жаркий летний день, когда он услышал крики женщины, доносящиеся из соседнего дома. Он подъехал на инвалидном кресле к дому, но плотный кустарник не давал ему подъехать к задней двери. Поэтому, ветеран сполз со своего кресла и пополз через грязь и кусты.

«Я должен был попасть туда», — говорит он, — «И не имеет значения, насколько это больно.»

Когда Батлер пришел в дом, он услышал, что крики слышны из бассейна, где трехлетняя девочка лежала уже на дне этого бассейна. Она родилась без рук и упала в воду и не могла плавать. Ее мать стояла над ней и отчаянно кричала. Батлер нырнул на дно бассейна и достал Стефани на сушу. Ее лицо было синим, у нее не было пульса, и она не дышала.

Батлер сразу же начал делать искусственное дыхание, чтобы оживить ее, а мать Стефани позвонила в службу спасения. Ей сказали, что все санитары были на вызове. Беспомощно, она всхлипнула и обняла плечо Батлера. Но Батлер продолжал делать искусственное дыхание и спокойно заверил мать Стефани. «Не волнуйтесь, » сказал он. «Я был ее руками, чтобы выплыть из бассейна. Все будет хорошо. Теперь я ее легкие. Вместе мы сможем сделать это ». Через несколько секунд девочка закашлялась, пришла в сознание и начала плакать. Когда они обнимались и радовались вместе, мать попросила Батлера, как он знал, что все будет хорошо.»Когда мои ноги оторвало на войне, я был один в поле, » сказал он ей. «Никого не было там, чтобы помочь мне, кроме маленькой вьетнамской девочки. Она изо всех сил пыталась затащить меня в свою деревню, она шептала на ломаном английском:» Все хорошо. Вы сможете жить. Я буду вашими ногами. Вместе мы сможем сделать это. «»Это был мой шанс, »— сказал он маме Стефани, — «чтобы вернуть долг.»