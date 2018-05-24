«Каждый желает его забрать»: какова судьба «бездомного» архангельского фонтана?

Уже девятый год фонтан, стоявший когда-то на площади Ленина и у Театра драмы, стоит без дела в углу площади Профсоюзов. На его реставрацию необходимо несколько миллионов рублей. Многие собственники хотели забрать фонтан себе, но пугались этой цены. Каково же будущее фонтана, рассказали в департаменте градостроительства.

Ранее в беседе с 29.ru собственник Дворца спорта Александр Нестеров рассказывал о своем желании перенести неработающий фонтан, который раньше стоял на площади Ленина, к себе на место градирни и реанимировать его. Даже ходил в администрацию, но там ему ответили, что на фонтан другие планы — поставить его за «Прагу».

— Все говорят, что заберут фонтан, каждый желает его забрать. Когда-то САФУ хотели забрать, еще какой-то собственник. А фонтан на своем месте стоит пока. Чтобы воссоздать фонтан, нам потребуется не менее 15–16 миллионов. Поэтому не каждый собственник пожелает забрать его, потратить такое количество средств, чтобы горожане просто ходили и смотрели на этот фонтан. Он не приносит коммерческую выгоду, — рассказала директор департамента градостроительства Александра Юницына.

В общем, с «переездом» пока всё сложно. Если площадь перед МРВ обещают благоустроить уже в этом году, то в фонтан, скорее всего, вдохнут новую жизнь не раньше 2020-го.

— Проектная работа по реставрации и реконструкции этого объекта была сделана в 2011 году. Планировалось разместить на пересечении Ломоносова и Воскресенской. Но там слишком тяжелые условия, много сетей, почему-то делать не стали. Сам проект есть, его нужно только привязать в части основания и инженерных сетей, — сказала Александра Юницына.

За девять лет простоя фонтан обветшал и нуждается в капитальной реставрации. Сейчас у него утрачены верхушка, нижняя часть и все элементы, которые позволяли создать композицию из воды. Только после дополнительного исследования специалистами «Красной кузницы» можно принять решение, реально ли его восстановить или придется отправить в музей.

— Работы много интересной. Хотелось бы, чтобы общественность, спонсоры, неравнодушные жители принимали участие в этом. Не только в советах, где что разместить и в каком виде, но и финансово помогали благоустраивать город, приводить его в порядок, украшать. Делать ту среду, в которой нам было бы жить комфортно, удобно и достойно, — подвела черту Александра Юницына.

Открытый в 1981 ко Дню города, фонтан, изготовленный на «Звездочке», сначала находился на площади Ленина — прямо на месте вождя, памятник которому тогда еще не поставили. Спустя семь лет фонтан перенесли на площадь перед Театром драмы. Там он простоял до 2009 года, пока его не поставили в угол площади Профсоюзов. С тех пор он там и находится.