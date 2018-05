Panic! At The Disco опубликовали композицию «High Hopes»

[caption id="attachment_102787" align="alignnone" width="900"] [/caption] Американские рокеры Panic! At The Disco выпустили трек «High Hopes». https://www.youtube.com/watch?v=UKserM-i0_A Песня станет частью грядущего шестого студийного диска музыкантов «Pray for the Wicked». Выход пластинки состоится 22 июня на лейблах «Fueled by Ramen» и «DCD2». Продюсером релиза выступил Jake Sinclair, работавший над прошлым лонгплеем группы «Death of a Bachelor» (2016). Ранее, музыкантами был опубликован лид-сингл «Say Amen (Saturday Night)», добравшийся до 60 позиции хит-парада «Billboard Hot 100». https://www.youtube.com/watch?v=jVXauWq9Hwg