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В Петербурге начнут штрафовать дворников за плохую уборку
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В Петербурге начнут штрафовать дворников за плохую уборку 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге могут начать штрафовать дворников за плохую уборку, пишет Мойка78.
Жилищный комитет проверил работу подрядных организаций. Оказалось, что во многих дворах города уборка идет плохо. После этого, вице-губернатор Николай Бондаренко потребовал штрафовать подрядные организации за некачественную работу.
В мае специалисты проверил 293 адреса во всех районах города и по 109 у них были замечания. Лидерами по количеству претензий стали подрядчики в Центральном районе и Колпино.
В Петродворцовом районе у дома 6 ул. Ботаническая в Ломоносове оказался песок на тротуарах. Видимо, остался после зимы. Немало вопрос возникло и организации, которая чистит дворы в Петергофе, на улице Шахматова. При этом к этим подрядчикам уже не раз были нарекания.
Аналогичная ситуация сложилась в Адмиралтейском, Пушкинском, Приморском районах. Но и в остальных районах работа признана недостаточной.
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