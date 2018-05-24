В Петербурге начнут штрафовать дворников за плохую уборку

В Санкт-Петербурге могут начать штрафовать дворников за плохую уборку, пишет Мойка78.

Жилищный комитет проверил работу подрядных организаций. Оказалось, что во многих дворах города уборка идет плохо. После этого, вице-губернатор Николай Бондаренко потребовал штрафовать подрядные организации за некачественную работу.

В мае специалисты проверил 293 адреса во всех районах города и по 109 у них были замечания. Лидерами по количеству претензий стали подрядчики в Центральном районе и Колпино.

В Петродворцовом районе у дома 6 ул. Ботаническая в Ломоносове оказался песок на тротуарах. Видимо, остался после зимы. Немало вопрос возникло и организации, которая чистит дворы в Петергофе, на улице Шахматова. При этом к этим подрядчикам уже не раз были нарекания.

Аналогичная ситуация сложилась в Адмиралтейском, Пушкинском, Приморском районах. Но и в остальных районах работа признана недостаточной.