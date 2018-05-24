Плетнева, Фомин и Родригез на конкурсе красоты от журнала Cetre

Вечером 23 мая на территории Трехгорной мануфактуры была особо повышенная и даже опасная концентрация красоты, а все потому, что в ресторане Guardian проходил конкурс на звание Мисс журнала Cetre.

Глянцевый журнал Cetre каждый год проводит конкурс красоты, в котором принимают участие представительницы от России, Белоруссии и Украины. 10 участниц, прошедшие все отборы, встречаются в финале и после трех основных испытаний узнают, кто же на этот раз получит корону и украсит собой обложку журнала.

Исход конкурса решило испытание вопросами от жюри — самые интересные, неординарные и смешные ответы дала Веркетис Лия, город Москва, она и получила титул Мисс журнал Cetre, возможность оказаться на обложке следующего номера и путешествие в Черногорию. Вице-мисс получила в подарок вечернее платье от салона Belle Site и косметический набор от Carmex, а участница,

занявшая третье место, купальник от итальянского бренда Stella Costello и украшение Dzhanelli Jewellery. Вели мероприятие телеведущие Анна Грачевская Артем Шалимов , которые всячески подбадривали участниц и помогали им справиться с волнением.

Также поддержать участниц и высказать свои пожелания о том, кто должен получить главный приз, пришли многие звездные гости. Так, на сцене Guardian свои хиты исполнили Анна Плетнева Митя Фомин , Вахтанг, Брендон Стоун, Гузель Хасанова, Гига Квенетадзе и группа Combat Cars.

Михаил Еремеев , основатель и главный редактор журнала Cetre поблагодарил всех гостей и участниц конкурса отметил: «Девушки, вы все прекрасны, вы украшение этого мира. Стремитесь, развивайтесь, берегите свою красоту и свой талант, а мы, мужчины, будем изо всех сил стараться, чтобы помогать и поддерживать вас в этом».