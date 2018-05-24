Ефремов Михаил Олегович

Дата рождения: 10 ноября 1963 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Скорпион

В роду у Михаила были просветители, филологи и театральные деятели разной величины. В частности мама — Алла Покровская служила актрисой в «Современнике», а отец — выдающий режиссер Олег Ефремов являлся в стране легендарной личностью. Понятно, в какой среде и атмосфере рос мальчик, с какими людьми встречался, какие разговоры слышал.

Вспоминая свое детство, сам Михаил признался: «Больше всех меня воспитывал мой дедушка Николай Иванович Ефремов . Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934-м году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберёг семью от репрессий».

Ефремов младший рано понял, что быть просто потомком звездных родителей, не достаточно для того, чтобы состоятся самому. Поэтому получив в школьном возрасте свои первые роли в театре и в кино, он очень старался. Он даже не сумел зазнаться, сыграв в картине «Когда я стану великаном», после выхода которой его стали узнавать на улице.

Не затронула его звездная болезнь и в театральном вузе. Сразу после первого курса Школы-студии МХАТ его призвали в Советскую армию. Вернувшись из войск ПВО, Михаил продолжил обучение и стал дипломированным артистом. И почти сразу после этого в 1987 году возглавил театр-студию «Современник-2», в котором числились многие дети великих актеров. Среди них были Мария Евстигнеева, Сергей Щеховцов, Вячеслав Невинный-младший, Никита Высоцкий и другие. Студия просуществовала три года и распалась. Последующие шесть лет Ефремов работал в труппе МХАТа им. Чехова, возглавляемого его отцом. Но именно этот факт послужил причиной его ухода из театра. Разногласия и конфликты двух Ефремовых всем мешали работать. Тем не менее, здесь он сыграл множество интересных ролей, например, таких как Чацкий, Треплев, Моцарт и приобрел богатый опыт. В тот период Ефремов-младший также становится нарасхват у кинорежиссеров. Талантливого комедийного артиста охотно приглашают и в полнометражные картины и в сериалы. Начиная со второй половины 90-х годов и по сегодняшний день творческая жизнь Михаила Ефремова насыщена яркими киноработами. Его фильмография насчитывает более 100 ролей. Довелось ему сняться и вместе с отцом в сериале под названием «Чехов и К» (1998 г.)

Многим зрителям очень понравился его взбалмошный персонаж из многосерийного фильма «Граница. Таёжный роман» (2000 г.). Актер признавался, что он во многом похож на своего Алексея Жгута. Надо сказать, что артист не культивирует комедийные образы, он способен играть и серьезные вещи. Вспомнить хотя бы его присяжного заседателя в картине «12» (2007 г.) или режиссера Кривицкого в телефильме «Оттепель» (2013 г.). Кстати, в этом сериале засветился старший сын Михаила — Никита. Он сыграл своего молодого деда.

Черным пятном своей биографии артист называет проблемы с алкоголем. Он, в отличие от большинства коллег, не умалчивает сей факт и относится к этому с юмором. Так свой юбилейный концерт артист назвал двусмысленно — «Запой с Михаилом Ефремовым». Правда, алкогольная зависимость не раз приводила артиста к скандальным ситуациям и в жизни и на сцене.

Ефремов многогранен. Он болеет за «Спартак» , принимает участие в антрепризах, ставит спектакли, как режиссер, работает телеведущим и членом жюри КВН, а также снимается в музыкальных клипах.

Личная жизнь Михаила Ефремова

Артист несколько раз женился официально. Никого не обманывал. Прежде, чем вступить в новый брак, сперва разводился. У него шестеро детей от разных женщин.

В первом студенческом браке с коллегой Еленой Гольяновой , детей не родилось.

Второй супругой актера стала завлит «Современника» Ася Воробьёва. Она родила Ефремову сына Никиту (1988 г.), который сейчас тоже актёр этого театра.

В 1990 году Ефремов вновь женился на коллеге по цеху, актрисе Евгении Добровольской . В 1991-м у них родился сын — Николай, сейчас тоже актер.

Четвёртой супругой артиста стала актриса Ксения Качалина . В этом браке на свет появилась дочь Анна-Мария (2000 г.).

Веру (2005 г.), Надежду (2007 г.) и Бориса (2010 г.) родила Михаилу пятая жена Софья Кругликова, звукорежиссёр по профессии. Именно ее он считает лучшей.

Телепроекты

2009-2014 — Жди меня — Первый канал

2012 — Гражданин поэт (совместно с Дмитрием Быковым ) — телеканал Дождь

2013 — Господин хороший — телеканал Дождь

2013 — «„Оттепель“ в стихах» — Первый канал

Фильмография

1976 — Дни хирурга Мишкина

1978 — Когда я стану великаном

1978 — Дом у кольцевой дороги

1981 — Всё наоборот

1987 — Шантажист

1988 — Благородный разбойник

1991 — Виват, гардемарины!

1991 — Люк 1992 — Мужской зигзаг

1996 — Кризис среднего возраста

1996-1997 — Королева Марго

1997 — Марцефаль

1998 — Чехов и Ко 1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского

2000 — Каменская

2000 — Романовы. Венценосная семья

2000 — Граница. Таёжный роман

2000 — Спасатели. Затмение

2001 — Праздник

2001 — Гипноз

2002 — В движении

2002 — Джокеръ

2002 — Антикиллер

2003 — Антикиллер 2: Антитеррор

2003 — Небо. Самолёт. Девушка

2003 — Убойная сила 5 2003 — Супертёща для неудачника

2003 — Участок

2004 — Слушатель

2004 — Француз

2004 — Русское

2004 — Начало пути

2004 — Диверсант

2004 — Московская сага

2005 — КГБ в смокинге

2005 — 9 рота

2005 — Дунечка

2005 — Люби меня

2005 — Охота на изюбря

2005 — Лебединый рай 2005 — Статский советник

2005 — Женская интуиция 2 2005 — Греческие каникулы

2005 — Мама не горюй 2 2006 — Жесть

2005 — Золотой телёнок

2006 — Охота на пиранью

2006 — Заяц над бездной

2006 — Девять неизвестных

2006 — Офицеры

2006 — Три полуграции

2006 — Точка

2006 — Никто не знает про секс

2006 — Сдвиг

2006 — Грозовые ворота

2006 — Парк советского периода

2006 — Первый дома

2007 — 12 2007 — Параграф 78 2007 — Ленинград

2007 — Святое дело

2007 — Артистка

2007 — День выборов

2007 — Диверсант 2: Конец войны

2007 — Вилла раздора, или Танец солнечного затмения

2007 — Трое и Снежинка

2007 — Ирония судьбы. Продолжение

2007 — Солдаты-7 2008 — Семейка Ады 2008 — Беляев

2008 — Дом Солнца

2008 — Индиго

2008 — Пятница. 12 2008 — Тяжёлый песок

2008 — Самый лучший фильм 2 2008-2009 — Обручальное кольцо

2009 — Охота на Вервольфа

2009 — Книга мастеров

2009 — Розы для Эльзы

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2009 — Контракт на любовь

2009 — Какраки

2009 — Антикиллер Д. К.

2009 — Чёрная молния

2009 — Белый песок

2009 — Кошечка

2010 — Одноклассники

2010 — Любовь в большом городе 2 2010 — Гаражи

2010 — Олимпийская деревня

2010 — Классные мужики

2010 — Робинзон

2010 — Зайцев, жги! История шоумена

2011 — Самый лучший фильм 3-ДЭ 2011 — Generation П 2011 — Случайный свидетель

2011 — Фурцева Олег Ефремов

2011 — Три дня с придурком

2011 — О чём ещё говорят мужчины

2011 — Я желаю тебе себя

2011 — 22 июня. Роковые решения

2012 — Ржевский против Наполеона

2012 — МУР. Третий фронт

2012 — Духless

2012 — Джунгли

2012 — Глаз Божий

2012 — Гражданин поэт. Прогон года

2012 — Гарегин Нжде

2012 — Наружное наблюдение

2013 — Департамент

2013 — Zомби каникулы 3D 2013 — Не бойся, я с тобой! 1919

2013 — Оттепель

2013 — Тётушки продавец мандаринов

2014 — Кавказская пленница

2014 — На дне 2014 — Контуженый

2014 — Бесславные придурки

2014 — Новая жена

2015 — Душа шпиона

2015 — Москва никогда не спит

2015 — Про любовь жених

2015 — Глубина

2016 — Следователь Тихонов

2016 — День выборов 2 2016 — Прорубь

2016 — Хороший мальчик

2016 — Любовь и Сакс

2016 — Маяковский

2016 — Пьяная фирма

2016 — Гражданин Никто

2017 — Блокбастер

2018 — Команда Б 2018 — Берёзка

2018 — На Париж

2019 — Вратарь Галактики

Музыкальные клипы

2000 — «Полюби меня» («Неприкасаемые»)

2011 — «УГ» (Вася Обломов)

2012 — «Сочиняй мечты» («Каста»)