«Без пиара не будет фестиваля!»

«Перспективы любых развлекательных, досуговых мероприятий всегда были, есть и будут. „Хлеба и зрелищ!“ — лозунг, актуальный в любые времена. И ландшафтные, загородные мероприятия в этом плане особенно выигрывают. Людям просто хочется природы и общения. В условиях города какие-то вещи невозможно провести: формат не тот, бюджет не позволяет, или просто традиции.

Возьмем тот же Ильменский фестиваль: он исторически сложился, как слет туристов и любителей туристской песни. Бажовский фестиваль гораздо многожанровее: тут и песни, и танцы, и поделки. Вспомним рок-фестивали, съезды байкеров — любое из этих мероприятий собирает не только местных любителей того или иного направления, но и гостей из соседних регионов, а то и из-за рубежа. Например, в прошлом году был замечательный фестиваль исторической реконструкции в Троицке: посмотреть, как жили предки до Х века, в чистое поле выбралось полгорода.

Вообще именно в Челябинской области огромное количество мест, где можно и нужно проводить такие мероприятия. Если у соседей есть раскрученные, но по сути своей „дутые“, пустые фестивали, то у нас своей оригинальности и уникальности, от каслинского литья до авторской песни, хоть отбавляй. Причем слеты, съезды и прочие „ландшафтники“ привлекают не только любителей определенной темы, но и людей вовсе не причастных.

Почему? Человек по своей природе существо любопытное. И этим надо пользоваться! Кроме того, ландшафтные мероприятия несут заряд позитивной энергии. Погулять на свежем воздухе, послушать песни — это не смотреть в зале, как один боксер другому нос разбил. Разные уровни восприятия, но каждый по-своему востребован.

Конечно, министерство культуры это прекрасно понимает. Но на все нужны средства. Плюс еще одна проблема — создание инфраструктуры фестивального пространства, и последствия — хотя бы кучи мусора. Все это надо организовать, отработать.

И главное: конечно, большинство гостей любого выездного фестиваля — местные жители. А основная реклама любого такого мероприятия — это сарафанное радио. Я сам, когда вижу что-то интересное, „лайкаю“, делюсь. Но это моя добрая воля. Насколько эффективны структуры, которые по долгу службы должны продвигать наши достопримечательности? На мой взгляд, им есть куда расти.

Без пиара не будет фестиваля. Можно изобрести уникальный фестиваль любителей токарных станков, но о нем никто не узнает. Нужно грамотное продвижение, режиссерский ход, манок. Я не эксперт, но, полагаю, всем уже осточертели примитивные баннеры и растяжки. Нужны какие-то другие методы. Ну кто слышал, что в Троицке 2-3 июня впервые в истории проводится детский фестиваль бардовской песни? Само по себе это никому неинтересно. Но ведь можно еще рассказать, что Троицк сам по себе — это „степной Петербург“, самый солнечный город России и так далее, и так далее. Или меня постоянно спрашивают: зачем на „Ильменку“ Олег Митяев привозит гостей, не имеющих отношения к бардовской песне? В этом году будет Ромарио, когда-то были Сюткин, Харатьян, Гальцев. А это мудрый ход, это диверсифицирует фестиваль, привлекает не только поклонников именно бардовской песни, но и любителей других направлений: они приедут на любимого артиста, а заодно проникнутся атмосферой туристического фестиваля. Иначе они никогда и не посидят у костра. А тут люди, нацеливаясь на знакомую „звезду“, открывают для себя целую новую Вселенную! Кого-то это зацепит, для кого-то выстрелит. И получается, что фестиваль уже не просто развлекает, а несет просветительскую функцию.

Но нельзя зацикливаться только на привлечении все новых и новых посетителей, туристов. Надо развивать само мероприятие. Бажовскому фестивалю в конце концов стало тесно в Непряхино, потом он перерос площадку под Кыштымом, переехал в „Солнечную долину“ под Миасс, а теперь и вовсе в Пластовский район. Простор, солнце, но тоже не без минусов: в отличие от туристов-поклонников „Ильменки“ для участников „Бажовки“, наверное, маловато уюта. Не все они внутренне готовы к комарам, палаткам и посиделкам у костра. Значит, над этим надо работать, и довольные мастера привлекут еще больше посетителей, еще больше поднимут свой фестиваль.

То же и с городскими мероприятиями. Проходит в центре Челябинска, на Кировке, фестиваль кузнецов. Отличное место, толпы народа! Но фестивалю там уже становится тесновато на мой взгляд. Надо искать новую площадку, решать вопросы логистики, торговли, создания инфраструктуры, искать баланс между экзотикой, привлекающей людей активных, и какими-то особенностями, которые могут отпугнуть ленивого обывателя. Слишком далеко, слишком некомфортно — и такой зритель предпочтет посмотреть трансляцию концерта в Интернете. С другой стороны, в городе можно делать именно „проходные“, однодневные мероприятия.

Нельзя забывать и о том, что любой фестиваль — это не только развлечение. Фонд Олега Митяева берет детей из проблемных семей, привозит их на „Ильменку“, дает им путевку в жизнь. То есть популярные мероприятия не просто радуют людей, развивают туристический кластер, а еще и решают другие, социальные задачи.

Туризм, индустрия праздников не должны застаиваться. Хороший пример — известный наш челябинский рокер Гарри Ананасов заявил недавно, что „надо что-то делать“, надо хоть бесплатный концерт организовать. И он прав, подобные мероприятия постоянно должны быть на слуху, должна быть какая-то „движуха“, и она сама по себе вовлечет в себя людей непричастных, ранее не интересовавшихся чем-то».