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Шаолиньские монахи показали кунг-фу в воздухе
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Шаолиньские монахи показали кунг-фу в воздухе 

Мир24 1 час назад
Шаолиньские монахи отработали приемы боевого искусства, изображая летающие фигуры над ущельем, сообщает «МИР 24».
Суть показательных выступлений заключается в том, чтобы выполнить как можно больше элементов кунг-фу за отведенное время: десять минут. При этом никакой страховки. Вся надежда на то, что тросы, которые держат монахов в подвешенном состоянии, не подведут.
«Первые несколько секунд присутствует испуг, но когда ты начинаешь двигаться, он исчезает. Так что нужно совершенствовать не только технику кунг-фу, но и обладать психологической устойчивостью», — поделился монах Ма Ифей.
Шаолиньское боевое искусство предназначено в первую очередь для самозащиты и укрепления здоровья.
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