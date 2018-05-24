День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае

Если вы любите Иосифа Бродского , наступили самые желанные для вас дни в году. Если не любите, значит, самое время оценить по достоинству его творчество. Поэту 24 мая 2018 года исполнилось бы 78 лет. Празднования в Петербурге займут целых пять дней. В программе — кинопоказы, встречи с родными и друзьями Бродского, презентации книг и поездки на ретротрамвае.

Начать празднование можно загодя, 23 мая, в музее Ахматовой в Фонтанном доме. Здесь в 18.30 выступит легендарная Эра Коробова. Человек, лично общавшийся с Ахматовой и Бродским, а также Сергеем Довлатовым (который начинал свои письма к ней так: «Милая Эра…»). Коробова известна тем, что стала первой собирать и изучать рисунки Иосифа Бродского. Непосредственно 24 мая петербуржцев приглашают поучаствовать в большой экскурсионной программе. В неё включено посещение квартиры нобелевского лауреата в доме Мурузи (где до сих пор, к сожалению, официально не открыт музей Бродского), пешеходная прогулка по адресам поэта и поездка на старинном трамвае. Начало — в 12.10 на перекрёстке Инженерной и Кленовой улиц, подробности по ссылке.

Продолжительность экскурсии — четыре часа. Это значит, что, вернувшись, вы успеете заглянуть в сад Фонтанного дома. Здесь в 16.00 установят открытый микрофон, и каждый желающий может прочитать произведения Бродского.

В 18.30 в малом зале Фонтанного дома будут презентовать книгу Марка Яковлева «Бродский и судьбы трех женщин». Автор расскажет о Валентине Полухиной (Лондон), Аннелизе Аллеве (Рим) и Эвелине Шац (Милан-Москва), с которым был хорошо знаком поэт. В книге также можно найти рисунки самого Бродского, которые публикуются впервые. Например, изображение его любимого кота Миссисипи. Если не успеваете прийти на встречу, можно посмотреть трансляцию на сайте музея.

В 19.00 в киноклубе «Кино без попкорна» организуют кинопоказ, посвящённых Бродскому. Режиссёр Николай Якимчук занимается темой Бродского с 1992 года, а на встрече покажет три свежих фильма. «Иосиф Бродский: Гиперссылка» — о дороге, которую 23-летний поэт преодолел по пути в ссылку; «Иосиф Бродский: Северный край» — о жизни Бродского в Архангельской области; «ДостоБродский (Достоевский-Бродский)» — игровую картину с участием Леонида Мозгового . Подробности — в группе кинотеатра.

В 19.30 в квартире (Литейный пр., 24) Бродского выступит его родственник Михаил Кельмович, бывавший здесь мальчишкой. Он представит второе издание книги «Иосиф Бродский и его семья», где рассказывается, в каких домах бывал поэт, почему ссорился с тетушками и дядюшками, и каким возвращался из геологических экспедиций. Первое издание книги получило премию «Петрополь». Записаться на встречу можно по ссылке.

25 мая станет театральным днём, потому что в Петербург приезжает Павел Михайлов , бывший актёр театра «Практика» и куратор театра ПТТ (Питерская театральная тусовка) в Москве. Он представит перформанс «Бродский. Retweet», где под музыку Альфреда Шнитке и группы «АукцЫон» прозвучат 23 стихотворения нобелевского лауреата. Начало — в 18:00 и в 20:30.

А в малом зале Фонтанного дома в этот день в 18.30 покажут документальный фильм Лилии Вьюгиной «Ромас, Томас и Иосиф». О дружбе Бродского с литовским поэтом Томасом Венцловой и физиком Ромасе Катилюсе. А также семье Сергеевых из Москвы, которая их познакомила.

Наконец, 27 мая книгу «Бродский и судьбы трёх женщин» Марк Яковлев представят в квартире Бродского. Начало — в 18:00, вход — за пожертвование, регистрация по ссылке.

В марте автор фотопроекта «Старый фонд», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Косьмин показал снимки из квартиры в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, где с 1955 по 1972 год жил поэт Иосиф Бродский.

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