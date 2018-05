6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи отругала свою бабушку Тину Ноулз

Все должны строго следовать правилам и даже бабушка — так считает старшая дочь Бейонсе и Джей Зи . Бабушка «командира» по имени Блу Айви — Тина Ноулз — решила заснять на видео красоту парижского театра перед началом балета. «Я в Париже и я впервые вижу такой красоты театр», — рассказывает в ролике мама Бейонсе.

Фотография: Legion-Media Бейонсе, Блу Айви, Тина Ноулз

Всё, кажется, хорошо, но проблему нашла 6-летняя Блу Айви.

Ты не должна снимать видео, ты не должна! — слышится голос малышки.

Но даже соблюдающая правила внучка не смогла убедить Тину выключить камеру. «Какая красивая архитектура», — продолжила модельер.

When you are trying to sneak a video?

A post shared by Tina Knowles (@mstinalawson) on May 23, 2018 at 5:41pm PDT Кстати, это не первый раз, когда Блу Айви показывает свои хорошие манеры. Так, на церемонии «Грэмми» она сделала замечание своим родителям по поводу слишком громких аплодисментов.

Напомним, что помимо Блу Айви супруги воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года. Представляем, какими воспитанными они будут с такой сестрой.