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6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи отругала свою бабушку Тину Ноулз
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6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи отругала свою бабушку Тину Ноулз 

Журнал ОК! 1 час назад
Все должны строго следовать правилам и даже бабушка — так считает старшая дочь Бейонсе и Джей Зи. Бабушка «командира» по имени Блу Айви — Тина Ноулз — решила заснять на видео красоту парижского театра перед началом балета. «Я в Париже и я впервые вижу такой красоты театр», — рассказывает в ролике мама Бейонсе.
Фотография: Legion-Media Бейонсе, Блу Айви, Тина Ноулз
Всё, кажется, хорошо, но проблему нашла 6-летняя Блу Айви.
Ты не должна снимать видео, ты не должна! — слышится голос малышки.
Но даже соблюдающая правила внучка не смогла убедить Тину выключить камеру. «Какая красивая архитектура», — продолжила модельер.
When you are trying to sneak a video?
A post shared by Tina Knowles (@mstinalawson) on  May 23, 2018 at 5:41pm PDT  Кстати, это не первый раз, когда Блу Айви показывает свои хорошие манеры. Так, на церемонии «Грэмми» она сделала замечание своим родителям по поводу слишком громких аплодисментов.
6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи занялась воспитанием отца
Напомним, что помимо Блу Айви супруги воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года. Представляем, какими воспитанными они будут с такой сестрой.
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