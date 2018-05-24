При творческом клубе библиотеки № 190 будет работать кружок летней активности

Для маленьких читателей в Конькове открывается кружок летней активности, для ребят которые на летние каникулы останутся в городе. Кружок будет действовать при творческом клубе библиотеки № 190. В кружок приглашаются ребята от 6 до 10 лет. Он начнет работать 3 июля, а завершит в последний день лета — 31 августа. Время работы: с 10 до 14.00.

Со вторника по пятницу ребят будут ждать интересные занятия, посвященные определенной теме. «Каждая из четырех смен, длящихся неделю, будет посвящена одной теме, таким как профессии, страны мира, природа России и искусство», — сообщается в паблике библиотеки № 190 во «Вконтакте».

Вся информацию о мероприятиях и их ценах Вы можете узнать по телефону библиотеки: 8 (495) 420-05-00 (спрашивать детский отдел).