Дженнифер Лопес зажгла в клипе «Dinero» с Карди Би и DJ Khaled 

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила новый клип на свой крайний сингл «Dinero». https://www.youtube.com/watch?v=aEM2kOrrNJI Примечательно, что видео-работа представлена в чёрно-белом цвете, а в ролик появились Карди Би и DJ Khaled. Напомним, что выход сингла состоялся 17 мая. Успехами в чартах новинка похвастаться не смогла. Ранее, Лопес были выпущены синглы «Se Acabó El Amor» и «El Anillo», которые, совместно с «Dinero», вероятно войдёт в новый альбом певицы, детали выхода которого пока не известны. https://www.youtube.com/watch?v=8Y5-GI9hYcI