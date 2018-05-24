Ещё
Дженнифер Лопес зажгла в клипе «Dinero» с Карди Би и DJ Khaled
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дженнифер Лопес зажгла в клипе «Dinero» с Карди Би и DJ Khaled 

Аpelzin.ru 1 час назад
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила новый клип на свой крайний сингл «Dinero». https://www.youtube.com/watch?v=aEM2kOrrNJI Примечательно, что видео-работа представлена в чёрно-белом цвете, а в ролик появились Карди Би и DJ Khaled. Напомним, что выход сингла состоялся 17 мая. Успехами в чартах новинка похвастаться не смогла. Ранее, Лопес были выпущены синглы «Se Acabó El Amor» и «El Anillo», которые, совместно с «Dinero», вероятно войдёт в новый альбом певицы, детали выхода которого пока не известны. https://www.youtube.com/watch?v=8Y5-GI9hYcI
Аpelzin.ru: последние новости
Новый сингл Rudimental "Toast to our Differences» в сети Panic! At The Disco опубликовали композицию «High Hopes» G-Eazy опубликовал EP "The Vault", в честь дня рождения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение