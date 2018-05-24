Глеб Никитин поручил проверить безопасность спортивных сооружений и игровых площадок

Глеб Никитин поручил проверить безопасность спортивных сооружений и игровых площадок24 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципальных образований региона организовать проверки спортивных сооружений и игровых площадок на соответствие требованиям безопасности.

«Халатное отношение к местам, где играют дети, недопустимо», — заявил Глеб Никитин. «Необходимо провести тщательные проверки на территории всего региона, причем в поле зрения должны попасть не только официально оборудованные объекты. По отношению к самовольно установленным спортивным сооружениям, представляющим опасность, должны быть приняты соответствующие меры. Требуется и оперативно проанализировать состояние оборудованных площадок, в случае необходимости привести объекты в соответствие с требованиями безопасности», — подчеркнул глава региона. 22 мая в г. Бор на необорудованной площадке, расположенной на дворовой территории, 8-ми летний мальчик травмировался самодельными футбольными металлическими воротами. В настоящий время ребенок находится в детской областной клинической больнице.