Ещё
Глеб Никитин поручил проверить безопасность спортивных сооружений и игровых площадок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Глеб Никитин поручил проверить безопасность спортивных сооружений и игровых площадок 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин поручил проверить безопасность спортивных сооружений и игровых площадок24 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципальных образований региона организовать проверки спортивных сооружений и игровых площадок на соответствие требованиям безопасности.
«Халатное отношение к местам, где играют дети, недопустимо», — заявил Глеб Никитин. «Необходимо провести тщательные проверки на территории всего региона, причем в поле зрения должны попасть не только официально оборудованные объекты. По отношению к самовольно установленным спортивным сооружениям, представляющим опасность, должны быть приняты соответствующие меры. Требуется и оперативно проанализировать состояние оборудованных площадок, в случае необходимости привести объекты в соответствие с требованиями безопасности», — подчеркнул глава региона. 22 мая в г. Бор на необорудованной площадке, расположенной на дворовой территории, 8-ми летний мальчик травмировался самодельными футбольными металлическими воротами. В настоящий время ребенок находится в детской областной клинической больнице.
Нижегородская правда: последние новости
Ежегодная акция «Спешите делать добро» впервые пройдет сразу в двух ресторанах Нижнего Новгорода Банк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутри Загадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение