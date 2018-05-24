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Приложение из Норвегии найдет песню по нескольким взмахам руки
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Приложение из Норвегии найдет песню по нескольким взмахам руки 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Если вы из тех, кто любит во время прослушивания музыки эмоционально размахивать руками и пританцовывать, то можете оказаться в числе первых пользователей-тестеров приложения SoundTracer. Его разработал Оливье Лартило, научный сотрудник Университета Осло, который работает над альтернативными, «человеческими» методами поиска и ориентации в информационном пространстве. В данном случае за основу взята непроизвольная тяга людей двигаться под любимые мелодии. Как правило, такие движения достаточно однотипны. Ритмические жесты в такт музыке, которые нетрудно отследить, если в руке зажат смартфон с акселерометром и гироскопом. Движения аппарата в воздухе превращаются в точки на системе координат, график или своего рода рисунок, виртуальную подпись, которая присваивается музыкальному файлу.
Теперь вам не обязательно искать трек привычными способами, можно просто начать пританцовывать, и система, распознав комбинацию жестов, отыщет и запустит файл сама. Метод требует освоения, тренировки, поэтому по мере считывания жестов приложение рисует на экране график и подходящие совпадения. Со временем жесты станут точны, а скорость реакции вырастет на порядок, и вы сможете удивлять неосведомленных людей своими навыками управления плеером.
По умолчанию в медиатеке SoundTracer есть всего полсотни норвежских народных песен, бонус от автора. Но он разработал алгоритмы «подписывания» которые позволяют наделить индивидуальным рисунком жестов любой произвольный трек. И знаки вовсе не должны совпадать с данными на смартфоне вашего друга — сделайте свою тайную коллекцию, если на то есть желание.
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