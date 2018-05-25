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Диана Арбенина спасла двух подростков от перестрелки с полицией
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Диана Арбенина спасла двух подростков от перестрелки с полицией 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Диана Арбенина представила клип на песню «Инстаграм».
Диана Арбенина представила новый клип «Инстаграм». Режиссером ролика выступила Валерией Гай Германикой. По словам Дианы, она надеется, что этот ролик обратит внимание на проблемы подрастающего поколения. Сама Арбенина воспитывает 8-летних двойняшек Марту и Артема, признается, что сама в душе еще подросток, но будучи мамой двоих детей, которым только предстоит вступить в этот прекрасный и опасный возраст, все подростковые проблемы чувствует и переживает еще острее.
Диана Арбенина объяснила, почему именно Валерия Гай Германика стала режиссером этого клипа.
Первыми оценили новую работу звездные друзья артистки. Среди гостей презентации были Ирина Безрукова, Митя Фомин, Натали Неведрова.
Сюжет ролика строится вокруг истории двух подростков, которые своим бунтарским поведением спровоцировали общество. Усмирить молодых людей приехала полиция, но в итоге ситуация разрешается с помощью Дианы Арбениной.
Смотри новый клип артистки прямо сейчас. Как тебе?
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Фото:пресс-служба
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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