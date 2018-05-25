Диана Арбенина спасла двух подростков от перестрелки с полицией

Диана Арбенина представила новый клип «Инстаграм». Режиссером ролика выступила Валерией Гай Германикой. По словам Дианы, она надеется, что этот ролик обратит внимание на проблемы подрастающего поколения. Сама Арбенина воспитывает 8-летних двойняшек Марту и Артема, признается, что сама в душе еще подросток, но будучи мамой двоих детей, которым только предстоит вступить в этот прекрасный и опасный возраст, все подростковые проблемы чувствует и переживает еще острее.

Диана Арбенина объяснила, почему именно Валерия Гай Германика стала режиссером этого клипа.

Сюжет ролика строится вокруг истории двух подростков, которые своим бунтарским поведением спровоцировали общество. Усмирить молодых людей приехала полиция, но в итоге ситуация разрешается с помощью Дианы Арбениной.

Смотри новый клип артистки прямо сейчас. Как тебе?

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Фото:пресс-служба