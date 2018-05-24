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Раньше эти подростки очень сильно шумели по всей окрестности. То, что сделал этот мужчина просто гениально!
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Раньше эти подростки очень сильно шумели по всей окрестности. То, что сделал этот мужчина просто гениально! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мудрый старый джентльмен решил уединиться и купил скромный дом возле школы. Он провел первые несколько недель его выхода на пенсию в мире и покое.
Но затем начался новый учебный год. На следующий день трое молодых мальчиков, полных юношеского энтузиазма, после школы шли по его улице и весело колотили каждый мусорный бак, который они видели. Грохот продолжался изо дня в день, пока, наконец, мудрый старик решил, что пришло время предпринять какие-то меры.
На следующий день, он пошел навстречу молодым ударникам. Остановив их, он сказал: «Вы очень веселые дети. Я хотел бы поблагодарить Вас за это. На самом деле, я делал то же самое, когда был в вашем возрасте. Сделаете ли Вы мне одолжение? Я дам вам каждому по доллару, если вы обещаете, что каждый день будете продолжать делать, что делали » Дети согласились и продолжали колотить мусорные баки. Через несколько дней, старик снова поприветствовал детей, но на этот раз у него был грустный вид. «У меня небольшие финансовые проблемы.», — сказал он им. «С этого момента, я могу платить вам только 50 центов.»Мальчишки были явно недовольны, но они приняли его предложение и продолжали шуметь. Несколько дней спустя, коварный пенсионер подошел к ним снова, когда они барабанили по бакам и сказал: «Я еще не получил пенсию, так что я не могу дать вам больше, чем 25 центов. Вы согласны?»»Паршивый четвертак?», — сказал лидер ударников. «Если вы думаете, что мы собираемся тратить наше время, обходя эти баки вокруг квартала, то вы ошибаетесь! Ни в коем случае, господин. Мы уходим!» И старик наслаждался миром и спокойствием всю оставшуюся жизнь.
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