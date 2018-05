Новый сингл Rudimental «Toast to our Differences» в сети

В сети появился новый трек британского drum and bass-коллектива Rudimental «Toast to our Differences». В записи композиции приняли участие Shungudzo, Protoje и Hak Baker. Пока, ознакомиться можно вы нашем паблике в «Вконтакте», официально, релиз станет доступна в ближайшее время. Ожидается, что сингл войдёт в готовящейся третий студийный альбом музыкантов, детали выхода которого пока не уточняются. Ранее, группой были опубликованы композиции «Sun Comes Up» (при участии James Arthur) и «These Days» (при участии Jess Glynne, Macklemore и Dan Caplen). https://www.youtube.com/watch?v=qZVm-2nM0sA