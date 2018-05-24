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В центре соцобслуживания района Люблино начались занятия на тренажере-велосипеде
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В центре соцобслуживания района Люблино начались занятия на тренажере-велосипеде 

Управа района Люблино 58 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Сезон занятий на трехколесном ортопедическом велосипеде начался в филиале «Люблино» центра социального обслуживания «Марьино». Об этом рассказали в администрации филиала.
— Этот тренажер назначают детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ЦНС, ДЦП, с ментальными нарушениями. При многократном нажатии на педали велосипеда начинают работать суставы, тренируются мышцы ног и вырабатывается координация. При маневрах на дорожках развивается способность преодоления препятствий, управления верхними конечностями и всем телом. Тренировки вызывают интерес и радость у детей, — добавил сотрудник учреждения.
Занятия проходят на живописной территории филиала «Люблино» по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (мю)
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