В центре соцобслуживания района Люблино начались занятия на тренажере-велосипеде

Сезон занятий на трехколесном ортопедическом велосипеде начался в филиале «Люблино» центра социального обслуживания «Марьино». Об этом рассказали в администрации филиала.

— Этот тренажер назначают детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ЦНС, ДЦП, с ментальными нарушениями. При многократном нажатии на педали велосипеда начинают работать суставы, тренируются мышцы ног и вырабатывается координация. При маневрах на дорожках развивается способность преодоления препятствий, управления верхними конечностями и всем телом. Тренировки вызывают интерес и радость у детей, — добавил сотрудник учреждения.

Занятия проходят на живописной территории филиала «Люблино» по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (мю)