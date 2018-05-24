Зеленоградскому роддому присвоен статус «Больница, доброжелательная к ребенку»

24 мая в конференц-зале зеленоградской горбольницы, расположенной в районе Савелки, состоялось торжественное вручение диплома и почетного знака ВОЗ ЮНИСЕФ родильному дому Зеленограда.

Ему присвоен статус «Больница, доброжелательная к ребенку». В Москве таких медучреждений, с учетом зеленоградского роддома, всего шесть, а в России такой статус имеют 283 роддома.

Ради этого сотрудникам роддома пришлось немало потрудиться и сломать сложившиеся стереотипы — например, такие, как раздельное пребывание матери и ребенка в роддоме, кормление по расписанию, допаивание новорожденного. Была усовершенствована практика pодовcпоможeния. Персонал роддома прошел обучение по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» и взял на себя обязательства по соблюдению «Десяти принципов успешного грудного вскармливания».

«Этот статус — только начало, — сказал главный врач ГКБ им. М. П. Кончаловского О. В. Гриднев. — Теперь главная задача и огромный труд всего коллектива нашего родильного дома — не останавливаться на достигнутом. Необходимо сохранить, постоянно поддерживать и развивать это направление!»