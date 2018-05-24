Завершается капитальный ремонт одного из хирургических отделений больницы №9 Ярославля

В городской больнице №9 Ярославля завершается капитальный ремонт хирургического отделения №1. Практически приведены в порядок стены, потолок, заменена сантехника, проложена новая проводка. Сейчас уже понятно, каким будет отремонтированное отделение: современным и отвечающим всем стандартам оказания медицинской помощи. На ремонт было выделено более 5 миллионов рублей. Большая часть этих средств — из областного бюджета.

— Мы идем с хорошим опережением графика. Думаю, что закончим капитальный ремонт уже через 2 — 3 недели. После этого останется закупить мебель и установить оборудование, — рассказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров. — Отремонтированы процедурные, врачебные кабинеты. Это новый подход к ремонту: отделение будет сдаваться под ключ.

Открытия отделения ждут и сами медики. Хирург Владимир Жохов в больнице работает с середины 70-х годов. Отделение помнит в разном состоянии, но говорит, что таким комфортным оно не было никогда. Сегодня специалист оценил, как отремонтировали его рабочее место и палаты, где будут находиться пациенты после операций.

— Работать теперь здесь одно удовольствие. Приятно приходить в помещение, где ощущается уважение к врачу и пациенту. Знаю, что и больные ждут с нетерпением открытия отделения, — поделился он.

Обновится в больнице №9 не только хирургическое отделение. Совсем недавно было отремонтировано несколько кабинетов женской консультации. В планах — реконструкция хирургического отделения №1.