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Завершается капитальный ремонт одного из хирургических отделений больницы №9 Ярославля
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Завершается капитальный ремонт одного из хирургических отделений больницы №9 Ярославля 

Портал органов государственной власти Ярославской области 52 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В городской больнице №9 Ярославля завершается капитальный ремонт хирургического отделения №1. Практически приведены в порядок стены, потолок, заменена сантехника, проложена новая проводка. Сейчас уже понятно, каким будет отремонтированное отделение: современным и отвечающим всем стандартам оказания медицинской помощи. На ремонт было выделено более 5 миллионов рублей. Большая часть этих средств — из областного бюджета.
— Мы идем с хорошим опережением графика. Думаю, что закончим капитальный ремонт уже через 2 — 3 недели. После этого останется закупить мебель и установить оборудование, — рассказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров. — Отремонтированы процедурные, врачебные кабинеты. Это новый подход к ремонту: отделение будет сдаваться под ключ.
Открытия отделения ждут и сами медики. Хирург Владимир Жохов в больнице работает с середины 70-х годов. Отделение помнит в разном состоянии, но говорит, что таким комфортным оно не было никогда. Сегодня специалист оценил, как отремонтировали его рабочее место и палаты, где будут находиться пациенты после операций.
— Работать теперь здесь одно удовольствие. Приятно приходить в помещение, где ощущается уважение к врачу и пациенту. Знаю, что и больные ждут с нетерпением открытия отделения, — поделился он.
Обновится в больнице №9 не только хирургическое отделение. Совсем недавно было отремонтировано несколько кабинетов женской консультации. В планах — реконструкция хирургического отделения №1.
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