Цена школьного бала

24 мая в школах звенит последний звонок, а через месяц придет время выпускного бала. Как правильно отметить праздник, рассказывает психолог Татьяна Князева

Конфликты, возникающие между родителями и детьми накануне выпускных вечеров, чаще всего основаны на том, что родители хотят осуществить свои мечты, а дети хотят что-то свое. Бывает, девочки требуют два-три платья — выход за аттестатом, выступление, дискотека, не задумываясь о том, что ценовой порог немаленький. Здесь родители должны обозначить границу своих финансовых возможностей. Часто дети просто не могут сказать «нет» всему классу, во всеуслышание. «Ну как это — мы все сдаем по 50 тысяч рублей, иди занимай, бери кредит!» Противопоставить себя коллективу очень сложно.

Бывают случаи, когда ребенок не хочет идти на выпускной. Корни этой проблемы стоит искать в конфликтах с классным руководителем или с одноклассниками.

Красивый выпускной вечер — важное событие. И дело не в шикарном платье. Ребенок должен в торжественной обстановке, в актовом зале, получить свой аттестат. Это его праздник, сегодня все происходит только для него. Он заслужил это торжество, долго шел к нему, вложил много сил и достоин светлого, доброго праздника.

Самые популярные места для гуляний

Существует множество сценариев празднования выпускного вечера. Каким он будет — зависит от фантазии и размера кошелька. Праздник может пройти в арендованной на ночь усадьбе, парке или на борту прогулочного теплохода. «Вечерка» узнала, какие места выпускники выбирают для празднований чаще всего.

Кремлевский дворец

Для гостей приготовят шоу-программу, фуршет и памятные сувениры. Праздник продлится около 14 часов. Для покупки билета потребуется заявка на бланке школы.

Стоимость билета: 8500 рублей.

Парк Горького

Заявки на празднование выпускного принимались в электронной форме до 1 марта.

Вход бесплатный — строго по спискам.

Ресторан

Родителям выпускников предлагают взять в аренду банкетный зал или даже целое здание усадьбы. Можно заказать любую развлекательную программу: шоу фехтовальщиков, выступление мимов, огненное шоу, дискотеку…

Стоимость: 6000–10 000 рублей на человека.

Теплоход

Прогулка по воде длится несколько часов. Для выпускников будет работать диджей. В программе также предусмотрен салют из шаров.

Цена с банкетом: 4000 рублей.