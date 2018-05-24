Творческие коллективы ДК Дружба примут участие в Троицких гуляниях

Фото:ДК «Дружба» архивное.

Творческие коллективы Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское примут участие в межрегиональном духовно-просветительском народном празднике «Троицкие гуляния».

По словам представителей Дома культуры, в праздничном мероприятии планируется участие трёх коллективов: «Народного» хора ветеранов русской песни и Ведущих творческих коллективов г. Москвы— танцевального коллектива «Калинка» и хореографического ансамбля «Чародеи». Артисты представят на суд зрителей свои самые лучшие вокальные и танцевальные номера.

Отметим, что праздничные гуляния пройдут 2 июня в парке Победы поселения Краснопахорское. Начало мероприятия в 13.00