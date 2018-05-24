Казаки против родноверов. В Орловской области борются с символами язычников

Славянский сад в Ливнах появился ещё в прошлом году. Проект изначально финансировался на средства администрации города и ливенского предпринимателя. Последний и установил на территории парковой зоны языческие символы и руны. Это факт привлек внимание, как общественности, так и представителей православной церкви

Навели порядок

В апреле епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий на одном из богослужений обратился к православной пастве с посланием, в котором высказал озабоченность распространением неоязычества в Ливнах и призвал горожан не поддаваться пропаганде родноверов: «В последнее время активизировались неоязыческие движения. Большинство горожан не знают о том, что в парке возле храма святого Георгия Победоносца происходят культовые языческие собрания, в которых участвует молодёжь и приезжают жрецы, посвящая в языческие культы молодёжь нашего города».

После этого ливенские казаки решили разобраться с ситуацией своими методами. 21 апреля они пришли в Славянский сад и сломали руны и языческие символы.

Ситуацию в интервью местному СМИ прокомментирован казачий атаман станицы Ливенской Андрей Басенков:

«Да, действительно, я был в этом так называемом «Славянском саду» и сломал языческие руны. Неоднократно поднимался вопрос о том, что в этом месте проводятся языческие ритуалы. Я сам лично по этому вопросу разговаривал с исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым. В парк часто приходят представители администрации. Все видят, что там творится, но никто не принимает никаких мер. Туда приезжают жрецы, идёт полная обработка ливенской молодёжи, некоторые даже после подобных встреч отказываются от своей веры, снимают с себя кресты. Мне надоело смотреть на все это. Сделал я это осознано, поскольку разговаривать с организаторами этого парка бесполезно. Я понимал, что нарушаю закон, но мне хотелось привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы уже поскорее её разрешить. Я не трогал спортивных сооружений, скамеек и так далее, только языческие символы и атрибуты. Выступал не против детей, как они говорят, а против язычества. Вы только подумайте, на детской песочнице колдовские символы. На меня написали заявление в полицию, и, конечно, я отвечу перед законом».

Родноверы в свою очередь ничего у казаков ломать не стали, но подняли шум в социальных сетях. А предприниматель Сергей Клушин, который и обустраивал Славянский сад, дал интервью радиостанции «Свобода»

«Славяне не верят ни во что, они являются родоприродным народом. Мы — часть природы, и мы ведаем те законы природы, которые есть… Сад украшен языческими символами. Отдельные элементы благоустройства оформлены в виде славянских рун. Вдоль парковых аллей лежат груды больших камней, которые специально завезли из соседней области».

Это муниципальная территория

Как пишут в социальных сетях жители города, они неоднократно обращались к создателям Славянского сада, но те не шли на диалог. Многих волновало, есть ли вообще разрешение на строительство и проведение каких-либо работ в этом месте?

После яркой полемики с социальных сетях, ливенцы запустили флешмоб «Я против беззакония в Славянском саду». По задумке организаторов флешмоба, все желающие могли написать все, что они думают о том, что происходит в Славянском саду. По словам ливенцев, они не намерены сдаваться и будут бороться до конца.

После чего на конфликт вокруг Славянского сада в Ливнах отреагировали местные власти.

«Администрация города официально уведомила письмом предпринимателя Клушина, чтобы он убрал из Славянского сада руны, мотивируя это тем, что это муниципальная территория. В администрации есть проект его благоустройства. Из средств областного проекта «Народный бюджет» для благоустройства данной территории будет выделено около три миллиона рублей. На эти деньги решено отремонтировать дорожки и бордюры, полосу препятствий и впервые в истории города сделать городок паркура», — сообщил исполняющий обязанности главы города Ливны Сергей Трубицин

Он рассказал, что эта территория разделена на несколько зон: детская спортивно-игровая, военно-спортивная тропа препятствий, спортивно-туристическая. Одна из них раньше называлась зоной славянской традиции и культуры «Жречный дом». В администрации прислушались к общественному мнению, и название изменили на «историческую».

«Каждый, кто хочет что-либо поставить или изменить на муниципальной территории, должен заявить в администрацию», — подчеркнул чиновник.

Также он сообщил, что специальная комиссия проверит и даст оценку безопасности сооружений, которые уже установлены в Славянском саду для детей.