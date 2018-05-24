В Бабушкинском прочитают историческую лекцию

Лекцию о Герое Советского Союза Денисе Турковом прочитают 27 мая в Культурном центре на Коминтерна. Перед слушателями выступит правнучка знаменитого военного Олеся Туркова.

— Олеся расскажет о жизни своего прадеда, его личных качествах и военных подвигах. Кроме того, для наших слушателей выступят артисты театральной мастерской «На Коминтерна» с творческими номерами, — рассказали в культурном центре.

Участников ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 15.00. Вход по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66.

Ограничение по возрасту 6+. (ео)