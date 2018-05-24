Ещё
В Бабушкинском прочитают историческую лекцию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Бабушкинском прочитают историческую лекцию 

Управа района Бабушкинский 47 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Лекцию о Герое Советского Союза Денисе Турковом прочитают 27 мая в Культурном центре на Коминтерна. Перед слушателями выступит правнучка знаменитого военного Олеся Туркова.
— Олеся расскажет о жизни своего прадеда, его личных качествах и военных подвигах. Кроме того, для наших слушателей выступят артисты театральной мастерской «На Коминтерна» с творческими номерами, — рассказали в культурном центре.
Участников ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 15.00. Вход по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66.
Ограничение по возрасту 6+. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Открытая встреча с психологом пройдет в Бабушкинском Занятие в библиотеке провели для детей из Бабушкинского За последние 5 лет в Москве в 10 раз увеличилось количество отреставрированных зданий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение