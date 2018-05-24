«Московское долголетие» в Культурном центре «Рублево»

Поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 43 — место, куда с утра и до позднего вечера приходят пожилые люди: посмотреть художественный фильм или обсудить предстоящее мероприятие, проводимое в поселке, на репетицию «Хора ветеранов» или Ансамбля русской песни «Заряница», на заседание «Клуба 55+», занятия йогой или праздничную встречу, посвященную Дню Победы…

Май 2018 года дал старт еще одному направлению в работе с пенсионерами в Культурном центре «Рублево»: в рамках реализации программы «Московское долголетие» в учреждении создана группа «Курсы компьютерной грамотности», где молодые специалисты терпеливо и увлеченно обучают представителей старшего поколения работе с компьютерами, ноутбуками и сотовыми телефонами.

23 мая прошли первые занятия по изобразительному искусству, а 30-го мая в 16.00 состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Хочется верить, что, несмотря на дачный сезон, тропинку к одному из домов «Московского долголетия» найдут в первую очередь те, чья душа по разным причинам ищет общения. Приходите! Поверьте: доброжелательная и уютная обстановка, возможность общения с людьми вашего возраста и бесплатные занятия по интересам — вот один из залогов активного долголетия.