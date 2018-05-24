В Госдуму внесен законопроект о запрете работодателям менять трудовой договор с беременной женщиной

Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить работодателям менять условия трудового договора, заключенного с беременной женщиной или женщиной с ребенком в возрасте до трех лет. Документ опубликован в электронной базе думы.

«Согласно законопроекту предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора с указанной категорией работников при наличии организационных или технологических причин, изменение условий трудового договора во всех подобных случаях требует обязательного согласия работника, являющегося беременной женщиной или женщиной с ребенком в возрасте до трех лет», — говорится в пояснительной записке.

Авторы пояснили, что нередки случаи, когда работодатели, согласно закону не имеющие возможности расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или молодой матерью, злоупотребляют правом внесения изменений в трудовой договор: неугодной категории работников предлагаются такие условия работы, которые являются для них неприемлемыми, и женщины отказывается от работы сами. В таком случае, согласно законодательству, трудовой договор прекращается.

Законопроект закрывает этот правовой пробел в законодательстве и является дополнительной гарантией для беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трех лет при изменении трудового договора.