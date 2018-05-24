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КЧР приняла юбилейный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями Юга России
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КЧР приняла юбилейный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями Юга России 

ТАСС 24 минуты назад
ЧЕРКЕССК, 24 мая. /ТАСС/. Прошедший в четверг в Черкесске Пятый межрегиональный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья собрал более 60 человек с Кавказа и Юга России.
"Я горжусь, что наши два округа продолжают работать вместе. Девиз нашего общества — «Вместе мы можем больше». Мы не только территориально находимся близко, у нас есть много общего — зажигательные танцы, мелодичные песни, талантливые люди", — сказала, открывая фестиваль, председатель Межрегионального совета юга России Всероссийского общества инвалидов Ольга Дронова.
"Сильные дети"
Одна из самых юных участниц, девятилетняя Иман Арсанукаева из Чечни, привезла на фестиваль свои поделки — цветочные панно, статуэтки и зонтики. Она выступила также как чтец, прочитав стихотворение «Сильные дети», которое прозвучало как призыв не сдаваться при любых обстоятельствах.
"Я занимаюсь декоративно-прикладным искусством с семи лет, мне очень нравится создавать красивые вещи, особенно люблю делать зонтики… Несмотря на то, что я не могу ходить, активно участвую в различных фестивалях. Люди из-за проблем со здоровьем не должны сдаваться", — рассказала Иман.
Площадка в КЧР  Карачаево-Черкесия впервые принимала межрегиональный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают на Юге России. В этом году фестиваль посвящен 30-летию Всероссийского общества инвалидов.
"КЧР выпала честь принимать пятый, юбилейный фестиваль. Такие мероприятия помогают инвалидам реализовать себя через культуры, активно участвовать в социальной жизни нашего общества. В этом году планируем провести в республике выставки и спортивные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями", — сказала ТАСС председатель Карачаево-Черкесского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Качко.
В первый раз фестиваль, инициированный руководителем Астраханского областного отделения ВОИ Николем Орловым, прошел в Дагестане в 2014 году.
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