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Мужчина попросил, чтобы персонал отеля не смеялся над побритой головой его неизлечимо больного сына.
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Мужчина попросил, чтобы персонал отеля не смеялся над побритой головой его неизлечимо больного сына. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мужчина и подросток заселились в отеле и им показали их комнаты. Персонал заметил, что гости вели себя очень тихо, а у мальчика был бледный вид. Позже мужчина и мальчик пообедали в гостиничном ресторане. Персонал снова заметил, что эти два гостя были очень тихие, и что мальчик ел абсолютно без аппетита. После обеда мальчик пошел в свою комнату, а мужчина подошел к администратору и попросил встречи с менеджером. Администратор сразу спросил, нет ли у них проблем с обслуживанием или комнатой, но мужчина сказал, что у него проблема не такого плана и повторил свою просьбу. Когда пришел менеджер мужчина попросил поговорить конфиденциально и тогда они прошли в кабинет.
Мужчина объяснил, что ночевал в отеле с его четырнадцатилетним сыном, который был тяжело болен, вероятно неизлечимо. Мальчик должен был очень скоро пройти курс химиотерапии, в результате которой он потеряет волосы. Они пришли в отель, чтобы отдохнуть вместе, а также потому что мальчик планировал побрить голову, этой ночью, чтобы не дожидаться когда волосы начнут выпадать сами. Отец сказал, что также собирается брить голову, в поддержку сына. Он попросил, чтобы персонал отнеся с уважением, когда они спустятся позавтракать с побритыми головами. Менеджер уверил отца, что сообщит всем сотрудникам и что они будут вести себя соответственно.
Следующим утром отец и сын вошли в ресторан на завтрак. Там они увидели, четырех официантов, которые выполняли свои обязанности и все они были с побритыми головами.
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