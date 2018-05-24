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Выставка «АвтоТехСервис»: новые комплектующие и сервисное оборудование
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Выставка «АвтоТехСервис»: новые комплектующие и сервисное оборудование 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В Киеве стартовала международная выставка «АвтоТехСервис». Отрадно, что в сравнении с предыдущим годом выставка занимает большую площадь в Международном выставочном центре, да и количество участников явно увеличилось. Количество компаний, которые производят и продают различные автомобильные комплектующие и расходные материалы было примерно в таком же количестве, как и дистрибьюторов специального сервисного обслуживания транспортных средств.
Среди премьер стоит отметить специальную жидкость от Liqui Molly, которая консервирует бензин в бензобаке. Для чего она может понадобиться? Немецкие инженеры-химики создавали ее для гибридов, где бензин может подолгу застаиваться в баке. В наших реалиях сохранение «гибридного» топлива не так актуально. А вот для машин с установленным газобаллонным оборудованием, которые заправляются до полного бака не чаще нескольких раз в год, такое средство может быть полезно и актуально.
Интересную разработку представил производитель оборудования для автомоек — компания Karcher. Речь идет о стационарном ароматизаторе самообслуживания. Пост внешне похож на станцию подкачки шин. Они могут располагаться на АЗС, мойках самообслуживания и пр. Станция может раздавать четыре разных аромата. Специальным пистолетом спрей рекомендуется наносить под коврики салона в авто.
Целую линейку автомобильной косметики представил немецкий производитель Koch Chemie. Ранее компания предлагала на рынке исключительно профессиональные средства за уходом. Теперь же представлена бытовая линейка в меньшей фасовке и более информативной упаковке. Вообще, в одном репортаже нельзя раскрыть все новинки выставки «АвтоТехСервис». Лучше самому посетить мероприятие, которое будет работать до 26 мая.
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