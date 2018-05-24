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В Нижегородской области проверят безопасность игровых и спортивных площадок
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В Нижегородской области проверят безопасность игровых и спортивных площадок 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Глава Нижегородской области Глеб Никитин 24 мая поручил проверить безопасность игровых и спортивных площадок на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Соответствующее поручение дано главам администраций районов.
Как заявил Глеб Никитин, халатное отношение к местам, где находятся дети, недопустимо. «Необходимо провести тщательные проверки на территории всего региона, причем в поле зрения должны попасть не только официально оборудованные объекты. По отношению к самовольно установленным спортивным сооружениям, представляющим опасность, должны быть приняты соответствующие меры», — подчеркнул глава региона.
Напомним, 21 мая в городе Бор на необорудованной площадке, расположенной во дворе, на восьмилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области, ребенок находится в реанимации. Проводится доследственная проверка.
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