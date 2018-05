Snow Patrol выпустили диск «Wildness»

Почти 7 лет ожидания и вот он — новый диск несравненных Snow Patrol «Wildness». Пока, ознакомиться можно вы нашем паблике в «Вконтакте», официально, релиз станет доступна в ближайшее время. Пластинка стала седьмой в студийной «копилке» музыкантов. За продвижение лонгплея отвечает лейблы «Polydor» и «Republic». Продюсером диска выступил Jacknife Lee, работавший с U2, Тейлор Свифт и многими другими. Предвестниками релиза стали треки — «Don't Give In», «Life on Earth», «What If This Is All the Love You Ever Get?» и «Empress». https://www.youtube.com/watch?v=u0rMLpbRqE0 Стандартный треклист включает в себя десять композиций, в то время как deluxe-издание 15. Напомним, что предпоследний альбом музыкантов «Fallen Empires» поступил в продажу в ноябре 2011 года и добрался до третьей строчки британского хит-парада. https://www.youtube.com/watch?v=InpgKsdaV9E