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Ленинград и Егор Крид выступят на фестивале «Золотой Балки»
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Ленинград и Егор Крид выступят на фестивале «Золотой Балки» 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Группировка «Ленинград», Егор Крид, Loc-Dog и Вадим Самойлов выступят на музыкальном фестивале #ZBFest 2018 на виноградниках «Золотой Балки» в Крыму Группировка «Ленинград», Егор Крид, Loc-Dog и Вадим Самойлов выступят на музыкальном фестивале #ZBFest 2018 на виноградниках «Золотой Балки» в Крыму.
Помимо выступления звезд, в том числе презентации новой программы «Ленинграда» и видео-шоу основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, в программе фестиваля также ярмарка продуктов от местных фермеров с корнерами ресторанов полуострова.
Фестиваль #ZBFest пройдет в Балаклаве 4 августа в честь Международного дня шампанского. В 2017 году фестиваль посетили около 35 тысяч гостей.
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