Ленинград и Егор Крид выступят на фестивале «Золотой Балки»

Группировка «Ленинград», Егор Крид , Loc-Dog и Вадим Самойлов выступят на музыкальном фестивале #ZBFest 2018 на виноградниках «Золотой Балки» в Крыму Группировка «Ленинград», Егор Крид, Loc-Dog и Вадим Самойлов выступят на музыкальном фестивале #ZBFest 2018 на виноградниках «Золотой Балки» в Крыму.

Помимо выступления звезд, в том числе презентации новой программы «Ленинграда» и видео-шоу основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, в программе фестиваля также ярмарка продуктов от местных фермеров с корнерами ресторанов полуострова.

Фестиваль #ZBFest пройдет в Балаклаве 4 августа в честь Международного дня шампанского. В 2017 году фестиваль посетили около 35 тысяч гостей.