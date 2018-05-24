Детскую площадку в Керамическом проезде привели в порядок

Во дворе дома 57, корп. 1 по Керамическому проезду привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны игровые элементы.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля

«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту элементов детской площадки. В настоящее время все элементы детской площадки находятся в технически исправном состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)