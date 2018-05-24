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Дети-инвалиды из Щукина могут пройти реабилитацию в отделении на улице Твардовского
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Дети-инвалиды из Щукина могут пройти реабилитацию в отделении на улице Твардовского 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
На улице Твардовского, дом 4, корпус 4 открылось отделение реабилитации детей-инвалидов. Здесь оказываются услуги по социальной адаптации детей из районов Щукино, Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.
— В нашем отделении проводится реализация индивидуальных программ в рамках физической и социальной реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет. Помимо специалистов по социальной работе, в коллективе есть логопед, психолог, инструктор по адаптивной физкультуре и массажист, — рассказали в управлении соцзащиты СЗАО.
В отделении можно получить направления в реабилитационные учреждения города Москвы и Черноморского побережья, абсорбирующее белье, оформить компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и направление на изготовление протезно-ортопедических изделий.
График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 20.00, пятница — с 9.00 до 18.45. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. (ео)
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