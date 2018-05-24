Работы по благоустройству закончатся в конце августа 

Работы по благоустройству, которые проходят на 11 детских площадках, закончатся в конце августа 2018 года.
— Подготовку начали сразу после майских праздников. Специалисты поменяли асфальтовое покрытие, отремонтировали детские площадки, занялись игровыми объектами, — сказал заместитель руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.
К тому же, в районе проходит покраска и монтаж уличных конструкций.
Добавим, что работы будут проверены инспектором, а закончится благоустройство 25 августа.