Работы по благоустройству закончатся в конце августа

Работы по благоустройству, которые проходят на 11 детских площадках, закончатся в конце августа 2018 года.

— Подготовку начали сразу после майских праздников. Специалисты поменяли асфальтовое покрытие, отремонтировали детские площадки, занялись игровыми объектами, — сказал заместитель руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.

К тому же, в районе проходит покраска и монтаж уличных конструкций.

Добавим, что работы будут проверены инспектором, а закончится благоустройство 25 августа.