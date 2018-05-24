10 невероятных полицейских погонь в реальном времени

Не думайте, что самые зрелищные погони случаются только в голливудских фильмах. Реальная жизнь порой преподносит такие гонки, что ни одному сценаристу и не снилось.

Одна из самых эпичных погонь в истории США случилась в 1995 году. Некий Шон Нельсон каким-то образом взял и угнал с военной базы целый танк!

А в Швеции злоумышленники украли катер. За ними немедленно выслали полицейские суда, но угонщики вовсе не испугались. Напротив, они стали пробовать утопить полицейских — само собой, безуспешно.

На российских дорогах странные ситуации вообще случаются сплошь и рядом. Один угонщик, к примеру пытался скрыться от полиции на грузовике-перевозчике автомобилей — более приметную «тачку» выбрать было просто невозможно.