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10 невероятных полицейских погонь в реальном времени
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10 невероятных полицейских погонь в реальном времени 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Не думайте, что самые зрелищные погони случаются только в голливудских фильмах. Реальная жизнь порой преподносит такие гонки, что ни одному сценаристу и не снилось.
Одна из самых эпичных погонь в истории США случилась в 1995 году. Некий Шон Нельсон каким-то образом взял и угнал с военной базы целый танк!
А в Швеции злоумышленники украли катер. За ними немедленно выслали полицейские суда, но угонщики вовсе не испугались. Напротив, они стали пробовать утопить полицейских — само собой, безуспешно.
На российских дорогах странные ситуации вообще случаются сплошь и рядом. Один угонщик, к примеру пытался скрыться от полиции на грузовике-перевозчике автомобилей — более приметную «тачку» выбрать было просто невозможно.
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