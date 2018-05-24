В Оренбурге наградили победителей фестиваля детского творчества «Звезда Спасения»

Мероприятие проводится уже в третий раз, в этом году в нем приняли участие 215 ребят.

Победители получили награды сразу в пяти номинациях: «Литературное творчество», «Художественное творчество — рисунки», «Художественное творчество — поделки», «Музыкальное творчество», «Сценическое творчество».