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В Оренбурге наградили победителей фестиваля детского творчества «Звезда Спасения»
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В Оренбурге наградили победителей фестиваля детского творчества «Звезда Спасения» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Мероприятие проводится уже в третий раз, в этом году в нем приняли участие 215 ребят.
Победители получили награды сразу в пяти номинациях: «Литературное творчество», «Художественное творчество — рисунки», «Художественное творчество — поделки», «Музыкальное творчество», «Сценическое творчество».
При этом заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Сергей Рыжов отметил, что одной из решаемых задач сегодня является патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование любви к Родине, развитие умений оказать помощь себе и поддержать слабого в любой ситуации.
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