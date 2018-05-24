Роман Ротенберг: новая ледовая арена в Петербурге может получить название «Газпром-Арена»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Ледовая арена в Санкт— Петербурге на 20 тысяч зрителей может получить название «Газпром-Арена». Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице— президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Роман Ротенберг

В четверг президент СКА Геннадий Тимченко и губернатор Петербурга Григорий Полтавченко подписали соглашение о намерениях построить современную ледовую арену на 20 тысяч зрителей.

"Возможно, арена будет называться «Газпром-Арена» — это было бы логично, — сказал Ротенберг. — На сегодняшний день это не стоит на повестке, нужно еще пройти несколько шагов для того, чтобы обсуждать название арены. Это очень важный момент для нас, это дополнительный источник дохода. Наша управляющая компания будет заниматься поиском рыночных спонсоров".

Ротенберг заверил, что арена будет соответствовать всем лучшим мировым стандартам. «Будет мультифункциональная арена, похожая на ту, которая сейчас передана »Зениту" . Создана управляющая компания, которая будет руководить ареной, проводить мероприятия, будут построены школы, детские сады, двухуровневые скайбоксы, фойе с досугом для детей. Болельщики в Санкт-Петербурге заслужили дворец мирового уровня, это хорошо и для сборной иметь такую домашнюю арену и провести чемпионат мира — 2023 (Россия подала заявку на проведение турнира — прим. ТАСС)", — отметил Ротенберг.

Кроме спортивных мероприятий, на арене будут проходить концерты. «Планируем провести как можно больше мероприятий, как минимум 200-250 в году. Нужно стремиться к лучшему примеру», — подчеркнул Ротенберг.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.