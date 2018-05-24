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Полом нас не удивишь
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Полом нас не удивишь 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Я помню, как прилипли с мамой тем вечером к телевизору. Пузатый «Рекорд» транслировал первый концерт Пола Маккартни в России. Тогда, 24 мая 2003 года, даже за тысячи километров от Москвы мне было понятно, что случилось что-то важное.
Словно пророк снизошел. 25 тысяч человек на Красной площади. Еще больше — у экранов. «Это же он, — рыдая от счастья, льнула к экрану мама. — Второго такого нет!»
Чтобы попасть на этот концерт, я бы не задумываясь заложил душу и все равно чувствовал бы себя должником…
Второго такого и вправду нет, но концертом старых кумиров в Москве теперь никого не удивишь. А когда родина дала нам интернет, обнаружились и другие прекрасные артисты, до которых моль еще не добралась. Вектор сместился. И вот в прошлом году рэпер Баста собирает в «Олимпийском» 30 тысяч зрителей, а кумиры из 70-х, Aerosmith, не наскребают и 15. Слушать хочется старое, а видеть — новое. Видеть и удивляться. Пол останется Полом. Приду домой, послушаю Let It Be.
А идти ли на концерт, коли пожалует, — подумаю.
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