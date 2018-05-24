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МИ-6 вербует агентов через рекламу на ТВ
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МИ-6 вербует агентов через рекламу на ТВ 

News.ru 58 минут назад
Секретная служба Британии МИ-6 выпустит на телевидении первую рекламу, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и членов этнических меньшинств. Сотрудники разведывательной службы займутся поиском новых агентов, а также проверкой информации о них.
Рекламное объявление, которое покажут на Channel 4, начинается с изображения акулы, которая символизирует страх в фильмах Джеймса Бонда, передаёт BBC. Затем ужас сменяется кадрами матери с ребёнком, которая говорит, что МИ-6 нужны понимающие люди.
Как сообщается, после случая с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в ведомство поступило множество заявок на трудоустройство. Данные, полученные в марте 2016 года, показали, что 24,1% старших сотрудников и 37,8% младших составляют женщины.
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