МИ-6 вербует агентов через рекламу на ТВ

Секретная служба Британии МИ-6 выпустит на телевидении первую рекламу, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и членов этнических меньшинств. Сотрудники разведывательной службы займутся поиском новых агентов, а также проверкой информации о них.

Рекламное объявление, которое покажут на Channel 4, начинается с изображения акулы, которая символизирует страх в фильмах Джеймса Бонда , передаёт BBC. Затем ужас сменяется кадрами матери с ребёнком, которая говорит, что МИ-6 нужны понимающие люди.