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Олег Тиньков, Матильда Шнурова, Алла Вербер и другие на концерте Земфиры
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Олег Тиньков, Матильда Шнурова, Алла Вербер и другие на концерте Земфиры 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
Пожалуй, самую популярную и ожидаемую вечеринку «нулевого» дня Петербургского Экономического Форума организовал издательский дом «КоммерсантЪ», пригласив гостей в пространство Nautilus на закрытый концерт Земфиры.
Во вместительном концертном ангаре собрались пара тысяч гостей, среди которых оказались бизнесмены Олег Тиньков, Игорь Водопьянов и Денис Литов, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, актриса Ксения Раппопорт, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, публицист Александр Цыпкин, журналисты Сергей Минаев, Марианна Максимовская, Наталья Синдеева, Татьяна Арно и другие.
Земфира вышла на сцену через час после начала мероприятия и спела десять песен, в том числе «Хочешь», «Прогулка» и «П. М. М. Л» — на бис она исполнила «Небо Лондона».
В глубине зала вместе с подругами танцевала (и категорически отказывалась фотографироваться) дизайнер Ульяна Сергеенко, партнер по бренду которой Фрол Буримский в тот день несколько часов назад объявил о том, что уходит из команды дизайнера. Чуть поодаль с айфоном в руках стояла режиссер Рената Литвинова. «Еще вернусь!» — многозначительно сказала она, уходя за кулисы по завершению концерта.
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