Олег Тиньков, Матильда Шнурова, Алла Вербер и другие на концерте Земфиры

Пожалуй, самую популярную и ожидаемую вечеринку «нулевого» дня Петербургского Экономического Форума организовал издательский дом «КоммерсантЪ» , пригласив гостей в пространство Nautilus на закрытый концерт Земфиры.

Земфира вышла на сцену через час после начала мероприятия и спела десять песен, в том числе «Хочешь», «Прогулка» и «П. М. М. Л» — на бис она исполнила «Небо Лондона».