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Будущее рынка труда обсудили в самарском Доме журналиста
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Будущее рынка труда обсудили в самарском Доме журналиста 

ТРК Губерния 56 минут назад
Как изменится рынок труда в ближайшее десятилетие, обсудили за круглым столом в самарском Доме журналиста социологи, педагоги, специалисты-кадровики и представители власти. Раз в три-четыре года в России появляются новые профессии, связанные с развитием цифровых технологий. По этой же причине, возникают и новые требования к хорошо известным специальностям. В недалёком будущем на рынке труда могут возникнуть вакансии инженера человеческого тела, киберпротезиста или режиссёра цифрового театра. Участники дискуссионной панели сошлись во мнении, что оцифрованное пространство, вопреки пессимистам, таит в себе новые возможности для человека. Причём не только в метрополиях, но и на периферии.
"Цифровизация не приведёт к массовому высвобождению людей. Будет смена специальностей. Да, какие-то рутинные операции бухгалтера, юриста можно отдать искусственному интеллекту, но это не значит, что какие-то уникальные случаи, интересные варианты, связанные с теми же юридическими ситуациями, будут рассматриваться роботами. Люди будут перепрофилироваться, переходить из отрасли в отрасль”, — уверен Станислав Казарин, врио зампредседателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи.
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