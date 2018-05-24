Будущее рынка труда обсудили в самарском Доме журналиста

Как изменится рынок труда в ближайшее десятилетие, обсудили за круглым столом в самарском Доме журналиста социологи, педагоги, специалисты-кадровики и представители власти. Раз в три-четыре года в России появляются новые профессии, связанные с развитием цифровых технологий. По этой же причине, возникают и новые требования к хорошо известным специальностям. В недалёком будущем на рынке труда могут возникнуть вакансии инженера человеческого тела, киберпротезиста или режиссёра цифрового театра. Участники дискуссионной панели сошлись во мнении, что оцифрованное пространство, вопреки пессимистам, таит в себе новые возможности для человека. Причём не только в метрополиях, но и на периферии.