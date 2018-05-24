Валерий Меладзе: У нас с Альбиной нет запретных тем

Валерий Меладзе почти четверть века неизменно занимает верхние строчки российских хит-парадов и остается в тройке лидеров по количеству прокатов его песен на радиостанциях. Все песни написаны его братом Константином. Но подписывали ли они между собой контракт? На этот вопрос певец ответит лично. В начале 2000-х Констатнтин Меладзе становится продюсером группы «ВИА Гра», а Валерий записывает с девушками два ярких дуэта, которые взорвали хит-парады. Чуть позже одна из солисток группы — Альбина Джанабаева — стала второй супругой Валерия Меладзе и родила ему двоих сыновей. От первого брака у певца есть три дочери. Мешает ли общая профессия личной жизни Валерия и Альбины? Правда ли, что у них дома категорически нельзя петь? И рискнет ли известный певец ответить на неудобный вопрос из конверта: зачем он зарабатывает концертами, будучи одним из самых богатых российских певцов по версии журнала Forbes ? Узнаете из первых уст только на 18-й кнопке! Смотрите программу «Ой, мамочки!» 26 мая в 8:30 на телеканале «МИР» ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ