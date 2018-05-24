Ещё
Валерий Меладзе: У нас с Альбиной нет запретных тем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Валерий Меладзе: У нас с Альбиной нет запретных тем 

Мир24 56 минут назад
Валерий Меладзе почти четверть века неизменно занимает верхние строчки российских хит-парадов и остается в тройке лидеров по количеству прокатов его песен на радиостанциях. Все песни написаны его братом Константином. Но подписывали ли они между собой контракт? На этот вопрос певец ответит лично.
В начале 2000-х Констатнтин Меладзе становится продюсером группы «ВИА Гра», а Валерий записывает с девушками два ярких дуэта, которые взорвали хит-парады. Чуть позже одна из солисток группы — Альбина Джанабаева — стала второй супругой Валерия Меладзе и родила ему двоих сыновей. От первого брака у певца есть три дочери.
Мешает ли общая профессия личной жизни Валерия и Альбины? Правда ли, что у них дома категорически нельзя петь? И рискнет ли известный певец ответить на неудобный вопрос из конверта: зачем он зарабатывает концертами, будучи одним из самых богатых российских певцов по версии журнала Forbes? Узнаете из первых уст только на 18-й кнопке!
Смотрите программу «Ой, мамочки!» 26 мая в 8:30 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Шаолиньские монахи показали кунг-фу в воздухе «Прощай, Коламбус» и другие: лучшие книги Филипа Рота «Ладога» и «Крейсер Аврора»: в центре Петербурга хором спели 2000 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение