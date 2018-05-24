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Более сотни школьников приняли участие в соревнованиях по робототехнике в Заполярье
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Более сотни школьников приняли участие в соревнованиях по робототехнике в Заполярье 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Соревнования стали итогом первого года проведения масштабной образовательной программы в области высоких технологий «Робоникель», организованной для юных техников русской Арктики компанией «Норникель» и школой робототехники Cyber Class.
Задачей соревнований было формирование у детей и подростков навыков обращения со сложной техникой, умения нестандартно мыслить.
Как отмечают участвовавшие в конкурсе дети, в будущем именно роботы придут на смену людям во многих профессиях — а значит, умение управлять ими и станет одной из самых востребованных профессий уже в ближайшем будущем.
Второй тур соревнований пройдёт в Норильске, Никеле, Заполярном, Дудинке, Мончегорске и Чите. Главным призом станет поездка в Москву.
Состоявшиеся соревнования стали первыми в мире в классе робототехнике в заполярных широтах.
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