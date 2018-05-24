Более сотни школьников приняли участие в соревнованиях по робототехнике в Заполярье

Соревнования стали итогом первого года проведения масштабной образовательной программы в области высоких технологий «Робоникель», организованной для юных техников русской Арктики компанией «Норникель» и школой робототехники Cyber Class.

Задачей соревнований было формирование у детей и подростков навыков обращения со сложной техникой, умения нестандартно мыслить.

Как отмечают участвовавшие в конкурсе дети, в будущем именно роботы придут на смену людям во многих профессиях — а значит, умение управлять ими и станет одной из самых востребованных профессий уже в ближайшем будущем.

Второй тур соревнований пройдёт в Норильске, Никеле, Заполярном, Дудинке, Мончегорске и Чите. Главным призом станет поездка в Москву.

Состоявшиеся соревнования стали первыми в мире в классе робототехнике в заполярных широтах.