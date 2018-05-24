Показательное выступление ушуистов и тхэквондистов состоится в Таганском районе

Воспитанники Физкультурно-оздоровительного клуба — ушуисты и тхэквондисты — 1 июня поучаствуют в показательном выступлении в Таганском районе.

Представленная ими программа будет приурочена к празднованию Международного дня защиты детей, которое состоится в Калитниковском сквере.

— Наши ребята продемонстрируют всем участникам торжества свои навыки. Под энергичную музыку они покажут освоенные приемы, — рассказала сотрудник учреждения Елена Лысенкова

Она добавила, что ушуисты будут использовать в выступлении спортивные снаряды.

Отметим, что в празднике поучаствуют воспитанники и члены других досуговых клубов района.

Мероприятие начнется в 11:30.