Показательное выступление ушуистов и тхэквондистов состоится в Таганском районе 

Воспитанники Физкультурно-оздоровительного клуба — ушуисты и тхэквондисты — 1 июня поучаствуют в показательном выступлении в Таганском районе.
Представленная ими программа будет приурочена к празднованию Международного дня защиты детей, которое состоится в Калитниковском сквере.
— Наши ребята продемонстрируют всем участникам торжества свои навыки. Под энергичную музыку они покажут освоенные приемы, — рассказала сотрудник учреждения Елена Лысенкова.
Она добавила, что ушуисты будут использовать в выступлении спортивные снаряды.
Отметим, что в празднике поучаствуют воспитанники и члены других досуговых клубов района.
Мероприятие начнется в 11:30.