Ещё
Показательное выступление ушуистов и тхэквондистов состоится в Таганском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Показательное выступление ушуистов и тхэквондистов состоится в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Воспитанники Физкультурно-оздоровительного клуба — ушуисты и тхэквондисты — 1 июня поучаствуют в показательном выступлении в Таганском районе.
Представленная ими программа будет приурочена к празднованию Международного дня защиты детей, которое состоится в Калитниковском сквере.
— Наши ребята продемонстрируют всем участникам торжества свои навыки. Под энергичную музыку они покажут освоенные приемы, — рассказала сотрудник учреждения Елена Лысенкова.
Она добавила, что ушуисты будут использовать в выступлении спортивные снаряды.
Отметим, что в празднике поучаствуют воспитанники и члены других досуговых клубов района.
Мероприятие начнется в 11:30.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Мероприятие «Веселые старты» прошло в районе Замоскворечье Концерт «Танго! И не только…» пройдет в Музее Тропинина Москвичей приглашают в библиотеку на музыкальный концерт и беседу о жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение