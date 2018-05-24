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Посетители библиотеки на Башиловской смогут задать вопросы писателю Валерию Воскобойникову
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Посетители библиотеки на Башиловской смогут задать вопросы писателю Валерию Воскобойникову 

Управа Бутырского района города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
С писателем Валерием Воскобойниковым пообщаются посетители библиотеки № 34, расположенной вблизи Бутырского района. Онлайн-встреча состоится 25 мая. Об этом сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.
— Валерий Воскобойников — автор более шестидесяти детских книг, переведенных на английский, японский, испанский, польский, румынский и другие языки, лауреат многих российских и международных премий.
Многие современные детские писатели называют его своим наставником. Автор расскажет о своем творчестве и ответит на вопросы читателей, — пояснила Измайлова.
Начало в 11.00. Напомним, библиотека № 34 находится по адресу ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (то)
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