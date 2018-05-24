Посетители библиотеки в Вороновском узнали о жизни черепах

Фото: Дом культуры «Дружба»

Классный час «Погладь черепашку через толстую рубашку» провели 23 мая в библиотеке Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.

По словам заведующей организационно-методического отдела Дома культуры «Дружба» Яны Исаевой, детям рассказали интересные факты про животных и показали энциклопедические статьи. Кроме этого, ребята вспомнили черепах в литературных произведениях для детей. Например, героиню книги «Золотой ключик, или приключения Буратино» Тортиллу.

Яна Исаева добавила, что в библиотеке провели тематическую викторину. Подобные мероприятия проходят регулярно. Ранее в учреждении проводилась встреча — на тему «Мой лучший друг — собака».